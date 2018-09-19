İkizleri aynı giydirmek tavsiye edilmiyor

Fiziki görünümleriyle birbirlerine benzeseler bile iki farklı birey olan ikizlere aynı kıyafetlerin giydirilmemesi ve aynı saç modelinin uygulanmamasının daha doğru olacağı belirtiliyor.

Aynı elbise ve saç şekilleriyle çok sevimli görünen ikizlerin farklı bireyler oldukları ilk görüşte akla gelmez. Uzmanlar, anne babaların, çocuklarının farklı bireyler olduklarını gözardı etmeden davranmasını istiyor.

Çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanlarının tavsiyesi şöyle:



Aileler, çoğunlukla ikizlere aynı kıyafeti giydirme, aynı saç modelini uygulama, aynı oyuncakları alma, aynı yatakta yatırma ve aynı sınıfta okutma gibi tutumlar sergiliyorlar. Böylece, dış görünüş olarak aynı olan ikiz çocuklar, daha sevimli ve ilgi çeken bir hal alıyor. Bu durum da anne, baba ve çevredekilerin hoşuna gidiyor. Ancak, çocuğun kimlik gelişiminde dışarıdan yönlendirilen bu benzeştirme çabaları, sağlıksız sonuçları ortaya çıkarıyor.

YAPAY BENZEŞTİRME ÇABALARI

Farklılığı yok etmeye yönelik bu tip tavırların, çocukların ruhsal özelliklerini hiçe saydığı için kişiliklerinin gelişmesinin önünde büyük engel teşkil ediyor.



Her çocuğun kendi ruhsal özellikleri yörüngesinde bireyselleşmesine ve kişiliğinin gelişmesine fırsat tanınmalı.. Bu fırsatı tanımanın en iyi yolu da, ikizlerin farklılıklarını kabul ederek yapay bir benzeştirme çabası içine girmemektir.

Bireysel özelliklerine göre yetiştirilmeyen ve dolayısıyla kişilik gelişiminde sorunlar oluşan ikizler, ergenlik dönemine geldiklerinde de önemli özgüven problemi ve sosyal çevreleri ile uyumda büyük sorunlar yaşayabilmekte..

Sürekli birlikte olmaları, beraber hareket etmeleri desteklenen ve her açıdan birlikte yaşamaya mahkum hale getirilen ikizler, ergenlik ile birlikte mecburen birbirlerinden ayrılma süreci yaşayacaklardır. Bu süreçte önceleri kardeşinin desteğiyle ayakta duran genç, toplum içinde kendini yalnız ve çaresiz hissedecektir.

AİLELERE UYARILAR

Konunun uzmanı Doç. Dr. Mücahit Öztürk, ikiz çocukları olan ailelere şu uyarılarda bulunuyor:

''Bu çocuklar, doğumlarından itibaren farklı özellikleri olduğu bilinerek gelişimleri takip edilmelidir. İkizlere, birbirlerine benzeşmeleri yönünde baskı yapılmamalıdır. İkizlere aynı kıyafetleri giydirmemek, aynı saç modelini uygulamamak lazım. Bu çocukların, mümkünse ayrı sınıflarda olması sağlanmalı.''

DİPNOT:

Çift yumurta ikizleri; ikiz olmayan kardeşlerden daha fazla birbirlerine benzemezler, farklı tip ve karaktere sahiptirler. Tek yumurta ikizlerinin ilk çocukluk döneminde davranış ve hareketleri çift yumurta ikizlerine göre daha benzerdir. Yaşları ilerledikçe bu benzerlik azalmaya başlar.