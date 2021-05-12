İkizdere provokasyonu ortaya çıktı

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde kurulmak istenen taş ocağına karşı yürütülen kirli kampanya ortaya çıktı. Halkı galeyana getiren insanların yalanını ortaya döken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğer 10 tane ağaç etkilenecekse yerine 100 tane ağaç ekeceğiz. 13,5 hektarlık bir alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp, 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Bununla da yetinmeyen Bakan bir konferans salonunda şikayetçi halkla konuştu. İkizdereli bir vatandaş, "Bizim bütün arazimiz o alanda, evim var benim orada bizim arazilerin yok olacağı söylentisi ile biz bu eylemi yaptık. Bize alanın yok olacağı söylendi. Haksız fikirlere alet edildik." dedi.

Yine bir başka vatanda, "Ben projeye 75 yıllığına yapıldığı için karşı çıktım ancak 3 yıl olduğunu duyunca eylemin yanlış olduğunun farkına vardım." dedi.