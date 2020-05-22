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İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümündeki karantina kaldırılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:34:35 -
İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümündeki karantina kaldırılacak

ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesindeki Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü için uygulanan karantina süresi sona eriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri mevkisinde 8 Mayıs'tan itibaren karantina uygulama kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili mevkide karantina tarihinden itibaren 15 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle bu gece 24.00'den itibaren karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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