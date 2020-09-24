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Aktüel İkiz kız kardeşler "Suriye" ve "Türkiye", isimleriyle dikkati çekiyor
Aktüel

İkiz kız kardeşler "Suriye" ve "Türkiye", isimleriyle dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:40:44 -
İkiz kız kardeşler "Suriye" ve "Türkiye", isimleriyle dikkati çekiyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaşayan Suriye uyruklu ikiz kız kardeşler "Suriye" ve "Türkiye", isimleriyle dikkati çekiyor.

Suriye'yi yaşanan iç karışıklık nedeniyle terk ederek Adıyaman'a yerleşen Neddef ailesi, Tükiye ve ülkelerine sevgilerini, çocuklarına verdikleri isimle yaşatıyor.

"Suriye" ve "Türkiye" adlı 8 yaşındaki ikiz kız kardeşler, isimleriyle ilgi odağı oluyor.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi İdris Toprak, Neddef ailesini ziyaret ederek, ikiz kızlara çeşitli hediyeler verdi.

Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Adıyaman'ın barışın bulunduğu topraklar olduğunu söyledi.

Barış anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Oruç, "Suriye" ve "Türkiye" isimli ikiz çocuklardan haberdar olunca kendilerini evlerinde ziyaret etmek istediğini belirtti.

Baba Abdülsettar Neddef ise Türkiye'nin ikinci ülkesi olduğunu dile getirdi.

Neddef, "Türkiye halkı bizi kucakladı, ev sahibi gibi olduk burada. Bizleri sevdiler. Bir çocuğum varken Allah bana ikiz kız çocuğu nasip etti. Ben de ülkemi, Türkiye'yi sevdiğim için isimlerini Suriye ve Türkiye koydum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da sosyal medya hesabından, aileye yaptığı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.


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