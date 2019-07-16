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İkiz erkek kardeşiyle güreşerek başarıya ulaşıyor

- Adana'da güreşçi bir aileden gelen 13 yaşındaki Elif Kurt, ikiz erkek kardeşiyle antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor- Eğitim gördüğü İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezinin tek kadın sporcusu olan Elif, kardeşiyle yaptığı çalışmaların da etkisiyle başarıya uzanıyor - Elif Kurt: "Avrupa, dünya ve ardından da olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum"- Antrenör Gökhan Yıldız: "Elif, müsabakalara gittiği zaman, erkek kardeşiyle çalıştığı için kuvvet ve teknik olarak daha üst düzeyde performans sergiliyor"

16 Temmuz 2019 Salı 11:18
İkiz erkek kardeşiyle güreşerek başarıya ulaşıyor


ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da güreşçi bir aileden gelen ve ikiz erkek kardeşiyle antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan 13 yaşındaki Elif Kurt, gösterdiği performansla takdir topluyor.

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezinin tek kadın sporcusu olan Elif Kurt, ata sporu güreşte şampiyonluklar elde edip adını olimpiyatlara taşıyabilmek için ter döküyor.

Yaş kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Elif, ikiz erkek kardeşiyle antrenman yaptığı için kadın rakiplerine göre güç ve teknik olarak avantaj sağlıyor.

Elif Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi Mustafa Kurt'un dünya şampiyonu güreşçi olduğunu, babası ve amcasının da zamanında bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Genç güreşçi, babası Ali Kurt'un yönlendirmesiyle ata sporuna ilgili duyduğunu ve ikiz kardeşi Mustafa'nın da gittiği İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezinde antrenmanlara başladığını ifade etti.

Merkezin normalde kadın sporcusunun bulunmadığını aktaran Elif, ailesinin güreşçi olması sebebiyle kendisine burada antrenman yapmasına izin verildiğini belirtti.

Dört yıldan bu yana ikiz kardeşiyle antrenman yaptığını anlatan Elif, çalışmanın sonucu olarak bu yıl Türkiye şampiyonluğunu kazandığını bildirdi.

Elif Kurt, ekim ayında gerçekleştirilecek Yıldızlar Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğünü, oradan da dereceyle dönmek istediğini kaydetti.

En büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu ifade eden Elif, "İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezinde hemen her gün çalışıyorum. Avrupa, dünya ve ardından da olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum." dedi.


- Erkek kardeşiyle çalışması büyük avantaj


Baba Ali Kurt da 20 yıl güreş yaptığını şimdi de bu sporu ikiz çocukları Mustafa ve Elif'in sürdürdüğünü anlattı.

Çocuklarına elinden geldiğince destek olmaya çalıştığına değinen baba Kurt, "Adana'da kız güreş takımı yok. Merkez sayesinde, hocalarımızın desteğiyle kızımızı buraya getirdik. Onlar sayesinde kızım Türkiye şampiyonu oldu. Şimdiki hedefimiz Balkan Şampiyonası." diye konuştu.

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Gökhan Yıldız da merkezde 30 öğrenciyle çalıştıklarını söyledi.

Merkezin tek kadın sporcusunun Elif olduğunu belirten Yıldız, onun da babası, amcası ve dedesinin güreşçi olması sayesinde burada özel olarak çalıştırıldığını kaydetti.

Elif'i iyi şekilde yetiştirip bir kulübe gidebilmesi için çalıştırdıklarını vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Elif, müsabakalara gittiği zaman erkek kardeşiyle çalıştığı için kuvvet ve teknik olarak daha üst düzeyde performans sergiliyor. Bunun karşılığını da alıyor. Elif yaş kategorisinde 62 kiloda Türkiye birincisi oldu. Bundan sonra basamakları teker teker çıkarak önce gençlerde, sonra büyüklerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyoruz. Bizim bir İsmet Atlı'mız var olimpiyat şampiyonu, neden bayanlarda da Elif'imiz olmasın diyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:18
  1. Adana
  2. Elif Kurt
  3. Güreş

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