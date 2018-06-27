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İkiz bebekler birbirini ne zaman fark eder?

İkiz bebeklere sahip aileler çocuklarının arasındaki iletişimi merak ederler.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:53
İkiz bebekler birbirini ne zaman fark eder?

İkiz bebeklere sahip ebeveynler kardeşlerin birbiriyle ilişkisini merakla bekler. Fakat bebekler ilk 5-6 ayda birbirlerinin farkında olmazlar. 6. ve 9. aylarda ise ilişki ilerler.

İkiz kardeşler 6. ve 9. aylarda birbirlerinin kulaklarını, saçlarını, organlarını keşfeder. 1 yaşından sonra ise iletişimleri güçlenir. 2 yaşından sonra ise sadece kendilerinin anlayabildiği halk arasında ikiz konuşması olaran nitelendirilen bir dil geliştirirler.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:53
  1. ikiz bebek
  2. ikiz bebeklerin arasındaki bağ
  3. ikiz konuşması

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