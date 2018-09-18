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İkiyüzlülüklerini bir kez daha gösterdiler

Türkiye’nin büyüme rakamlarını görmezden gelerek ‘not’ kıran sözde kredi derecelendirme şirketlerinin siyasi davrandıkları bir kez daha ortaya çıktı.

18 Eylül 2018 Salı 12:56
İkiyüzlülüklerini bir kez daha gösterdiler

Türkiye’nin büyüme rakamlarını görmezden gelerek ‘not’ kıran sözde kredi derecelendirme şirketlerinin siyasi davrandıkları bir kez daha ortaya çıktı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), kamu borcunun GSYH’sine oranı yüzde 99,7 olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyeye yükseltti. S&P’nin not artışına karşın Eurostat’ın verilerine göre geçen yılın sonu itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin toplam kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 99,7 seviyesinde.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:56
  1. Standard & Poor’s (S&P)

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