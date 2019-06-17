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İkiyüzlü sahte demokratlar Alan’a lince kör

Gazetemiz Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’ın uğradığı alçak saldırının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen ikiyüzlü sahte demokratlar, en ufak bir kınama açıklamasını bile yapmadılar.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
İkiyüzlü sahte demokratlar Alan’a lince kör

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Oda TV ve solak medyanın haftalardır sürdürdüğü karalama kampanyası sonrası öldüresiye dövülen Haber Müdürümüz Murat Alan’a yapılan linç girişimine sözde meslek örgütleri duyarsız kaldı. Yavuz Selim Demirağ, Sebahattin Önkibar, Ahmet Hakan ve daha birçok gazeteciye yapılan saldırıya anında refleks gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Alan’a yapılına zulüm karşısında tek kelime etmedi. Mesleğin sorunlarında ziyade, marjinal sol örgütler gibi davranan sözde meslek kurumlarının ikiyüzlü tavrı kamuoyunda tepki çekti.

Vahşeti seyrettiler

Herhangi bir kasabadaki yerel gazetecinin ayağına taş batsa kınama yayınlayan meslek kuruluşlarının, Türkiye’nin en büyük gazetelerinden biri olan Akit’in Yayın Kurulu Üyeliğini yapan Alan’ın uğradığı saldırıya duyarsız kalması ise ikiyüzlü zihniyetlerini gözler önüne serdi. 11 Mayıs’ta evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın darp edilmesinin hemen akabinde TGC, “Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Aynı TGC, geçtiğimiz günler de saldırıya uğrayan Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar için de zehir zemberek bir kınama mesajı yayınlamıştı. İGD’de, Demirağ ve Önkibar için anında refleks göstererek, saldırıyı kınadıklarını belirten açıklamalar yapmışlardı.

Gazeteci ayrımcılığı

Hürriyet gazetesi önünde yapılan eyleme bile kınama mesajı yayınlayan TGC’nin ve diğer meslek örgütlerinin, öldüresiye dövülen ve günlerdir hastanede gözetim altında tutulan Alan için sessizliğe gömülmesi ikiyüzlülük olarak yorumlandı. TBB, Metin Feyzioğlu da Alan’a yönelik tek kelime etmedi. Feyzioğlu, Hürriyet Gazetesi önündeki eylemi de ‘ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı’ olarak nitelemiş ve olaya tepki göstermişti. Feyzioğlu, Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıları da sert dille kınamıştı. Olur olmaz her konuda açıklama yapan Feyzioğlu’nun, Alan’a yönelik lince ve hukuksuzluğa yönelik bir beyanatta bulunmaması ise samimiyetsizlik olarak yorumlandı.  

Hepsi sus pus

Hayat TV ve Evrensel Gazetesi’ne yönelik gerçekleştirilen eylemleri bile kınayan TTB de Alan’a yönelik alçakça saldırıya karşı ketum bir tavır takındı. Yine Basın Konseyi de derin bir sessizliğe bürünerek Alan’ın uğradığı saldırıya yönelik hiçbir açıklama yapmadı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
  1. Oda TV
  2. solak medya
  3. Haber Müdürümüz Murat Alan
  4. Yavuz Selim Demirağ
  5. Sebahattin Önkibar
  6. Ahmet Hakan
  7. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
  8. İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)
  9. Türkiye Barolar Birliği (TBB)
  10. Türk Tabipleri Birliği (TTB)
  11. marjinal sol örgütler
  12. Akit
  13. Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ
  14. Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar
  15. Hürriyet gazetesi
  16. Metin Feyzioğlu
  17. Cumhuriyet gazetesi
  18. Hayat TV
  19. Evrensel Gazetesi
  20. Basın Konseyi
  21. Alan’ın uğradığı saldırı

YORUM YAZ

  • Ali BULUT Ali BULUT 53 dk önce
    Bunlar bizi fırsat bulsalar bir kasik suda bogarlar bunlara kendi anladıkları dilden cevap vermek lazım kısasa kısas
  • ahmedahmed53 dk önce
    2 gazeteci daha mı darp edilmişti ne?Onlara da duyarsız kalmıştı medya.Bugün bana,yarın sana diye boşuna dememişler.

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