İkiyüzlü sahte demokratlar Alan’a lince kör

Hakkı Bilir İstanbul

Oda TV ve solak medyanın haftalardır sürdürdüğü karalama kampanyası sonrası öldüresiye dövülen Haber Müdürümüz Murat Alan’a yapılan linç girişimine sözde meslek örgütleri duyarsız kaldı. Yavuz Selim Demirağ, Sebahattin Önkibar, Ahmet Hakan ve daha birçok gazeteciye yapılan saldırıya anında refleks gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Alan’a yapılına zulüm karşısında tek kelime etmedi. Mesleğin sorunlarında ziyade, marjinal sol örgütler gibi davranan sözde meslek kurumlarının ikiyüzlü tavrı kamuoyunda tepki çekti.

Vahşeti seyrettiler

Herhangi bir kasabadaki yerel gazetecinin ayağına taş batsa kınama yayınlayan meslek kuruluşlarının, Türkiye’nin en büyük gazetelerinden biri olan Akit’in Yayın Kurulu Üyeliğini yapan Alan’ın uğradığı saldırıya duyarsız kalması ise ikiyüzlü zihniyetlerini gözler önüne serdi. 11 Mayıs’ta evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın darp edilmesinin hemen akabinde TGC, “Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Aynı TGC, geçtiğimiz günler de saldırıya uğrayan Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar için de zehir zemberek bir kınama mesajı yayınlamıştı. İGD’de, Demirağ ve Önkibar için anında refleks göstererek, saldırıyı kınadıklarını belirten açıklamalar yapmışlardı.

Gazeteci ayrımcılığı

Hürriyet gazetesi önünde yapılan eyleme bile kınama mesajı yayınlayan TGC’nin ve diğer meslek örgütlerinin, öldüresiye dövülen ve günlerdir hastanede gözetim altında tutulan Alan için sessizliğe gömülmesi ikiyüzlülük olarak yorumlandı. TBB, Metin Feyzioğlu da Alan’a yönelik tek kelime etmedi. Feyzioğlu, Hürriyet Gazetesi önündeki eylemi de ‘ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı’ olarak nitelemiş ve olaya tepki göstermişti. Feyzioğlu, Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıları da sert dille kınamıştı. Olur olmaz her konuda açıklama yapan Feyzioğlu’nun, Alan’a yönelik lince ve hukuksuzluğa yönelik bir beyanatta bulunmaması ise samimiyetsizlik olarak yorumlandı.

Hepsi sus pus

Hayat TV ve Evrensel Gazetesi’ne yönelik gerçekleştirilen eylemleri bile kınayan TTB de Alan’a yönelik alçakça saldırıya karşı ketum bir tavır takındı. Yine Basın Konseyi de derin bir sessizliğe bürünerek Alan’ın uğradığı saldırıya yönelik hiçbir açıklama yapmadı.