İkiyüzlü Kemalistler

Mustafa Kemal istismarcıları yine sahnede. Türkiye’yi karanlık günlere çekmek için 24 Haziran seçimlerinde istedikleri ortamı bulamayan şer odakları, aylar önce Anıtkabir’de çektiği bir videoda Mustafa Kemal hakkında sert sözler sarf eden S.İ. adlı bir kadını bahane ederek mütedeyyin kesimi hedef alıyor. S.İ.’nin tesettürlü olması üzerinden sosyal medyada çarşaflı hanımları ve İslam’ı hedef alan paylaşımlar yapılıyor, AK Parti hükümeti eleştiriliyor, Osmanlı sultanlarına varana kadar hakaretler yağdırılıyor. Kendisini “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diye nitelendiren Kemalist koronun başını çektiği nefret şebekesi, M.Kemal büstlerini ateşe veren, Öcalan heykelleri dikmeyi vaat eden HDP’lilerle ise sarmaş dolaş miting düzenleyip, verdikleri oylarla terör partisini TBMM’ye sokarak büyük bir ikiyüzlülüğe imza atıyor.

HDP’LİLER CAYIR CAYIR YAKTI, SEYRETTİLER

Türkiye’deki huzur iklimini baltalamaya çalışanların yeni gündem maddesi, Anıtkabir’deki videosuyla Mustafa Kemal aleyhinde konuşan S.İ. oldu. M. Kemal ile Tayyip Erdoğan arasında kıyas yaparken sert ifadeler kullanan ve bu nedenle eleştirilerin odağı olan S.İ. adlı kadın üzerinden mütedeyyin kesimi töhmet altında bırakmaya çalışan Kemalist zihniyet, söz konusu M.Kemal’in büst ve heykellerini cayır cayır yakan HDP’liler olunca farklı bir tavra bürünüyor.

24 Haziran seçimlerinde “HDP’ye her evden 1 oy” deyip terör partisinin baraj aşmasını sağlayan ve Öcalan’ın heykelini dikmeyi vaad eden HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinden kurtarmaya çalışan Mustafa Kemal istismarcıları, Demirtaş’ın çağrısı sonucu sokaklara dökülen HDP’lilerin terör estirdiği 6-7 Ekim olayları sırasında M.Kemal’in büst ve heykellerinin ateşe verilmesini seyretmekle yetinmişler ve CHP-HDP mitinglerinde omuz omuza vermişlerdi.

ONLAR ATEŞLEDİ, KEMALİSTLER OY VERDİ

CHP’lilerin “birlikte iyi salladıkları” HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla sokaklara dökülen HDP sempatizanları, Türkiye genelinde 10’a yakın heykel ve büst tahrip etti. 23 Ağustos 2014’te yüzleri kapalı iki kişi tarafından, Şırnak İdil Turgut Özal Mahallesinde bulunan Bener Cordon İlköğretim Okulu’ndaki M.Kemal büstü kırılarak yerinden çıkarıldı. CHP duruma tepki göstermedi. 24 Ağustos günü yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik bir grup, Şırnak Merkez Mehmet Emin Açar İlköğretim Okulu’nun bahçesinde bulunan M.Kemal büstünü yerinden sökerek Ömer Kabak Meydanı’na attı. Kemalistlerden çıt çıkmadı.

CHP mitinglerinde HDP flamalarıyla boy gösteren militanlar, 25 Ağustos günü Mersin Akdeniz İlçesi Hal Mahallesinde, Mimar Sinan Ortaokulu önünde bulunan M.Kemal büstünü ateşe verdi. Yine aynı gün Antalya Finike Yeni Mahalle Şerbetçi Bulvarı üzerinde, Yunuslu Parkındaki M.Kemal büstü parçalara ayrıldı. Kocaeli Gebze Arapçeşme Mahallesindeki Aile Sağlık Merkezi bahçesinde asılı Türkiye Bayrağı, ipleri kesilerek indirildi.

BÜST YAKANA MİKROFON UZATILDI, CHP’LİLER SESSİZ KALDI

25 Mart 2015’te HDP’nin İstanbul’da düzenlediği Nevruz kutlamalarında M.Kemal büstünü ve Türkiye bayrağını yakan PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesine, kürsüde konuşma yaptırıldı. Yüzünü gizleyen YDG-H üyesi terörist, “Barışın teminatı ordulaşmaktır ve gerilla saflarıdır. Bugün Kürt özgürlük hareketinin önder Apo öncülüğünde yürüttüğü mücadele önemli bir aşamaya gelmiştir” açıklamasını yaptı. Mustafa Kemal sömürücüleri bu skandala da sessiz kaldı.