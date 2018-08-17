İkiyüzlü din istismarcıları

Müslümanların her türlü mukaddesatına sövmeyi dernek politikaları haline getiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) büyük bir aymazlık örneği göstererek milletten kurban bağışı talebinde bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına saklanarak yıllarca Müslümanlara kin kusan ADD gazetelere ilan vererek milletten kurban bağışı istiyor. ADD’nin Sözcü Gazetesi’ne verdiği ilanda, “Çağdaş bir Türkiye için çalışıyoruz. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun. Bağışlarınız için banka hesap numaraları” ifadeleri yer alıyor. İsimleri başörtüsü düşmanlığıyla özdeşleşen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de (ÇYDD) sitelerinden yaptıkları duyuruyla, “Bu Bayram Umut Ol” sloganıyla adeta bağış dileniyor. Kurban Bayramını vahşet olarak nitelendiren ve İslam’ın her türlü kutsalına yıllarca kin kusan ADD ve ÇYDD üyeleri dini kavramlarımızı istismar ederek milletten bağış istiyor.

Uzun yıllar boyunca milletin her türlü mukaddesatına dil uzatanlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün ardına saklanarak rant devşirenler, Müslümanlara öz yurtlarında parya muamelesi yapanlar, İslami kavramları istismar ederek ayakta kalmaya çalışıyor. Kurulduğu günden bu yana İslam düşmanlığını ana politikaları haline getiren ve 28 Şubat sürecinde Müslümanlara yönelik uygulanan sistematik zulmün önemli aktörlerinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği, gazetelere ilan vererek kurban bağışı talebinde bulundu. Seküler kesimin yalanlarla dolu gazetesi Sözcü’ye ilan veren ADD, “Çağdaş bir Türkiye için çalışıyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bağışlarınız için hesap numaraları” ifadelerine yer verdi. Kurban Bayramını vahşet olarak nitelendiren bir zihniyeti temsil eden ADD’nin, kurban bağışı için gazetelere çarşaf çarşaf ilan vermesi büyük bir samimiyetsizlik örneği olarak tarihe geçti.

ÇYDD DE İSTİSMAR EDİYOR!

Türkiye’deki başörtüsü düşmanlığının sembol isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıllarda ölen Türkan Saylan’ın genel başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de (ÇYDD) Kurban Bayramı üzerinden istismar faaliyeti yürütüyor.

Milli irade karşıtı her eylemin içerisinde yer alan, İslami kavramlara yönelik akıl almaz bir düşmanlık sergileyen ÇYDD üyeleri de, kendi sitelerinden yaptıkları duyuruda değerlerine sövdükleri milletten kurban bağısı talebinde bulundu.

“Bu bayram umut ol” başlığıyla sitelerinde ilan veren ÇYDD, “Anadolu’da binlerce kız çocuğu okumak için senin desteğini bekliyor. Siz de ÇYDD’ye destek verin. Bir kızımıza umut olun” sözleriyle bağış talebinde bulunuyor. Her iki derneğin de Kurban Bayramı üzerinden bağış talep etmesi istismarcı zihniyetlerini gözler önüne seriyor.