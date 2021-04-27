  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İkiyüzlü Batı Yunan'ın tek lafıyla dokunulmazlık kaldırdı
Gündem

İkiyüzlü Batı Yunan'ın tek lafıyla dokunulmazlık kaldırdı

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan müptezel Yunan vekil Ioannis Lagos, Yunanistan'ın talebi üzerine Brüksel'de gözaltına alınarak tutuklandı. Türkiye'ye gelince demokrasi nutukları atıp terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye arka çıkan Batı'nın Yunanistan'ın tek bir lafıyla Lagos'u tutuklaması ne kadar ikiyüzlü olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:57:00 - 2021-04-27 17:58:23

Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında kağıda basılmış Türk bayrağını yırtarak alçakça bir provokasyona imza atan müptezel Yunan milletvekili Ioannis Lagos, dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklandı.

Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Ioannis Lagos'un dokunulmazlığı Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamayla kaldırıldı. Yunanistan'ın talebi üzerine dokunulmazlığı kaldırılan Lagos, Brüksel'de gözaltına alınarak tutuklandı.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da hapis cezası alan bir grup Altın Şafak parti üyesinden biri olan Lagos, Avrupa Parlamentosu vekilliği nedeniyle dokunulmazlıktan faydalanıyordu.

Yunanistan'da 13 yıl hapis cezası alan Lagos, AP kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak "Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" şeklinde küstah sözler sarfetmişti.

Türk bayrağına saldırıya çıt çıkarmadılar

Öte yandan Lagos'un Türk bayrağına yaptığı alçakça saldırıyı göstermelik olarak sadece kınamakla yetinen Batı'nın Yunanistan'ın tek lafıyla dokunulmazlık kaldırması ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koydu.

Bunun yanında her fırsatta Türkiye'nin iç işlerine üzerlerine vazife olmadığı halde burnunu sokan ve eli kanlı teröristlere kucak açan sözde demokrasi bekçisi Batı, terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ve hapis cezasına çarptırılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını eleştirmişti.

İş kendilerine gelince demokrasiyi ayaklar altına alan, olay Türkiye'ye gelince ise demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa'nın ikiyüzlülüğü bu kararla birlikte bir kez daha belgelenmiş oldu.

Altın Şafak Partisi suç örgütü kabul edilmişti

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti.

Lagos, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve çeşitli cezalar almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı
Dünya

ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendirmesine ilişk..
Rezaletleri ile gündemden düşmeyen Meryem Uzerli asıl kökenini açıkladı
Gündem

Rezaletleri ile gündemden düşmeyen Meryem Uzerli asıl kökenini açıkladı

'Muhteşem Yüzyıl' adlı rezil dizi ile ismini duyuran ve batılı laikçi yaşam tarzının önde gelen isimlerinden olan Meryem Uzerli, Moskova'da ..
Arap gazeteciden Türkiye iddiası: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan...
Dünya

Arap gazeteciden Türkiye iddiası: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan...

Ortadoğu araştırmacısı Hassan Hassan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile normalleşeceğini öne sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay