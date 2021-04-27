İkiyüzlü Batı Yunan'ın tek lafıyla dokunulmazlık kaldırdı

Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında kağıda basılmış Türk bayrağını yırtarak alçakça bir provokasyona imza atan müptezel Yunan milletvekili Ioannis Lagos, dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklandı.

Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Ioannis Lagos'un dokunulmazlığı Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamayla kaldırıldı. Yunanistan'ın talebi üzerine dokunulmazlığı kaldırılan Lagos, Brüksel'de gözaltına alınarak tutuklandı.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da hapis cezası alan bir grup Altın Şafak parti üyesinden biri olan Lagos, Avrupa Parlamentosu vekilliği nedeniyle dokunulmazlıktan faydalanıyordu.

Yunanistan'da 13 yıl hapis cezası alan Lagos, AP kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak "Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" şeklinde küstah sözler sarfetmişti.

Türk bayrağına saldırıya çıt çıkarmadılar

Öte yandan Lagos'un Türk bayrağına yaptığı alçakça saldırıyı göstermelik olarak sadece kınamakla yetinen Batı'nın Yunanistan'ın tek lafıyla dokunulmazlık kaldırması ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koydu.

Bunun yanında her fırsatta Türkiye'nin iç işlerine üzerlerine vazife olmadığı halde burnunu sokan ve eli kanlı teröristlere kucak açan sözde demokrasi bekçisi Batı, terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ve hapis cezasına çarptırılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını eleştirmişti.

İş kendilerine gelince demokrasiyi ayaklar altına alan, olay Türkiye'ye gelince ise demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa'nın ikiyüzlülüğü bu kararla birlikte bir kez daha belgelenmiş oldu.

Altın Şafak Partisi suç örgütü kabul edilmişti

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti.

Lagos, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve çeşitli cezalar almıştı.