İkisinin de sabıkası yok... Karayılan ve Gülen’i de İBB’de işe alır mısınız?

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Karayılan’ın da, Gülen’in de sabıkası yok; İBB’de işe alır mısınız?" bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye başlatılan teftiş ile ilgili Ekrem İmamoğlu cephesinin yaptığı 'sabıka kaydı' savunmasını çürüttü.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Aman Allah’ım..

Bunlar, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış..

Bunlar, bu ülkede ilçe belediye başkanlığı yapmış şimdi de büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorlar..

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz..

Nasıl bir kirli siyaset ile karşı karşıyayız..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan binlerce kişinin olduğunu, bunların bir kısmının terör örgütleri ile iltisaklı bulunduğunu belirtiyor..

Ekrem İmamoğlu, devlet düzeninin d’sinden haberi yok ki..

Her iltisaklı kişinin cezaevinde olması gerektiğini sanıyor olmalı ki..

“Gel tutukla o zaman” cevabı veriyor.

Hukukçuları hatırlatmış olmalı..

Her örgüt iltisakı olan sanık, mutlaka tutuklanmaz. (Bu gezici takımı da zaten, Osman Kavala’nın tutuksuz yargılanmasını istiyor ya.. Demek ki, her tutuksuz kişi, pir-pak demek değil.. Yargılanıyor olabilir.. Yargılamanın sonunda mahkum olabilir..)

Bazılarının tutuksuz yargılaması yapılır ve mahkeme sonuçlandığında mahkum olursa, cezası kesinleştikten sonra tutuklanır.. Bazen de..

Küçük küçük cezalar söz konusu olduğunda, mahkumiyetin cezaevinde yatmayı gerektirecek boyutta olmaması sebebi ile, mahkumiyet kesinleştikten sonra bile cezaevine girilmez...

Tüm bu bilgiler ışığında, tekraren belirtelim ki, cezaevinde yatmak, yatmamak ayrı..

Terör iltisaklı kişilerin belediyelerde, kamu kurumlarında (eski hükümlü statüsünde çalışmalar ayrı bir konu) çalıştırılmaları ayrı..

Ekrem İmamoğlu, artık bunu öğrenmiş olmalı..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun “Gelin, sabıkalı var ise, tutuklayın” çağrısından sonra, yeniden bir açıklama yaptı.. Müfettiş incelemesinin başladığını belirtti..

Bir önceki aşamada, “Gelin, iltisaklıları tutuklayın” diye meydan okuyan Ekrem, bu sefer bambaşka bir söyleme evrildi:

“İBB ve iştiraklerinde bir kişinin işe giriş prosedürleri bellidir. Eğer işe almaya karar vermişseniz ondan birtakım belgeler istersiniz. Bu belgelerin içerisinde adli sicil kaydı vardır.”

Eeee?

Yani ne demek istiyor, Ekrem Bey?

Şunu demek istiyor:

“Ben PKK’lıları, FETÖ’cüleri İBB’ye doldurdu isem..

Adalet Bakanlığı’nın verdiği sabıkasızlık belgesi ile doldurdum..”

Eğer gerçekten, İBB Başkanı, bir kişinin sabıkasızlık belgesine bakıp, işe aldı ise..

Kendisine kimse bir suçlama yöneltemez..

Ama Ekrem Bey, İBB’nin iştiraklerini CHP, İP ve HDP’li isimlere bölüştürdü ise..