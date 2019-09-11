İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

Türkiye'nin gündemine girmeye hazırlanan iki yeni partiyle ilgili ORC araştırma şirketi bir anket yaptı. 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' sorusunu deneklere yönelten ORC, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranını da araştırdı. Gündeme oturan anketteki veriler şöyle:

ORC seçim anketi: Araştırma şirketi deneklere ilk olarak 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' sorusunu yöneltti. Bu soruya gelen yanıtta AK Parti yüzde 30.6 çıkarken CHP yüzde 26.5, MHP yüzde 14.2, HDP yüzde 8.1, İYİ Parti yüzde 3.9, Saadet Partisi ise yüzde 1.7 oranında oy alıyor.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun oy potansiyelleri merak konusuydu. ORC bu soruyu da deneklere yöneltti. Ali Babacan barajı geçecek bir oy oranına sahip görünürken, Ahmet Davutoğlu hüsrana uğrayacak. Ankete katılanların yüzde 11.6'sı Ali Babacan'a oy veririm derken, Ahmet Davutoğlu'na oy veririm diyenlerin yüzdesi 8.5'te kaldı.