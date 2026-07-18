İkisi de hayatını kaybetti
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Antalya’nın Alanya ilçesinde staj yaptıkları otelin personel lojmanındaki yangında ağır yaralanan 2 meslek lisesi öğrencisi Eymen Enes Aygece (16) ve arkadaşı Süleyman Tuna Ergüler (16) hayatını kaybetti.
Alanya'da meydana gelen korkunç yangının ardından ağır yaralanan Kütahya lisesi öğrencileri Eymen Enes Aygece ile Süleyman Tuna Ergüler hastanede tedavi altına alınmıştı. 37 gün yaşam mücadelesi veren Eymen Enes Aygece'nin ardından, 39 gündür yoğun bakımda tedavi gören Süleyman Tuna Ergüler de hayatını kaybetti.
Mesleki eğitim kapsamında Alanya'ya staj için gelen iki öğrencinin yaşamını yitirmesi, ailelerini, okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını derin üzüntüye boğdu.