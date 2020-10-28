İkindi namazı, sayılan hastalıklara sebep olan adrenalin isimli hormonun miktarının düşürülmesine yardım eder. Bu hormon kandaki en yüksek seviyesine öğleden sonra saat 3.00 ilâ 4.00 civarında, yani ikindi namazı vaktinde ulaşır. İkindi namazının hem ruhi hem de bedeni olarak şifa kaynağı olduğu bir çok alim tarafından ifade edilmektedir. Peki, ikindi namazı saatleri, Dİyanet ikindi namazı İstanbul, Ankara, İzmir ikindi kaçta okunuyor?

İkindi kaçta okunuyor?

Diyanet il il ikindi namazı saatleri...

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“İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.”

Peygamber efendimiz bu hadis-i şerifinde bizlere sabah ve ikindi namazının ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir. Rasulallah bu hadis-i şerifte bizzat sabah namazı ve ikindi namazını kılan cennete girer diyerek bizlere adeta bir müjde vermiştir.

Cennete girmek kim istemez ki? İşte cennete girmek isteyene bizzat peygamber efendimiz tarafından yapılmış bir müjde. Madem bu namazlar cennete girecek kadar önemli o halde bu iki serinlik namazını kaçırmamalı ve elimizden geliyorsa cemaat ile kılmalıyız.

2.“İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.”

Yukarıdaki hadis-i şerifte bizlere bir müjde veren peygamberimiz bu hadis-i şerifinde ise bizlere apaçık bir uyarıda bulunuyor. İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.

İkindi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Dört rekâtlık bir sünnet ile dört rekatlık bir farz namazından meydana gelen ikindi namazı toplam 8 rekattan oluşmaktadır.

İkindi namazının sünnetinin kılınışı

İlk rekâtta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

İkindi namazının farzının kılınışı

İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken sünnettekinden farklı olarak bu defa sadece Ettahiyyatu okunur.

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.