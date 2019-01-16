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"İkinci yarıya moralli başlamak istiyoruz"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Fiziksel olarak Konyaspor maçına hazırız"- "Transfer konusunda ciddi efor sarf ediyoruz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:32
"İkinci yarıya moralli başlamak istiyoruz"


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 18. haftada Atiker Konyaspor'u konuk ederek başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, iç sahadaki tüm maçları kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlendiği basın toplantısında, "Fiziksel olarak Konyaspor maçına hazırız. Bu maçtan alacağımız galibiyetle ikinci yarıya moralli başlamak istiyoruz." dedi.

Özdilek, birkaç futbolcunun hasta olduğunu, ikinci yarıda transfer edilen Pierre Kanstrup ile Rashad Mohammed'in ise takımla çalışmalara başladığını aktardı.


- "Transfer konusunda ciddi efor sarf ediyoruz"


Kadroyu güçlendirmek için arayışlarının devam ettiğini aktaran Mehmet Özdilek, "Yeni başkanımızla birlikte teknik heyet olarak transfer konusunda ciddi efor sarf ediyoruz. Görüştüğümüz futbolcular oldu ancak transferleri gerek ekonomik gerekse başka sebeplerden gerçekleşmedi." diye konuştu.

Özdilek, transfer döneminin ay sonuna kadar devam ettiğini ve çalışmalarının süreceğini dile getirerek, "İkinci yarıya yeni transferlerle girmek istiyoruz ama bunu yaparken, oynayan futbolcuyu bünyemize katmalıyız. 6-7 ay futbol oynamamış birini alamayız. Bu kapsamda da Pierre Kanstrup ve Rashad Muhammed istediğimizi veren futbolcular." açıklamasında bulundu.


- "Tüm mücadelelerin içinde olacağız"


İkinci yarının çok zor geçeceğini vurgulayan Özdilek, özellikle iç saha maçlarında taraftarlarının desteğiyle başarı kazanmak istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"İkinci yarının ne kadar zor olduğunu biliyorum ama Erzurumspor taraftarının bizlerden beklentisini de biliyorum. Biz tüm mücadelelerin içinde olacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Belki her maçı kazanma durumumuz yok ama biz kazanmak için çıkacağız. Bu konuda da en önemli destekçimiz taraftarımız olacak."

Öte yandan, mavi- beyazlı ekibin deneyim orta saha oyuncu Taylan Antalyalı da Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Bu müsabakanın çok önemli olduğunu anlatan Taylan, "İkinci devrenin ilk maçı ve içeride oynayacağımız her karşılaşma bizim için çok önemli. Taraftarın da desteğiyle kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Mutlak 3 puan için çıkacağız." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:32
  1. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek
  2. Konyaspor
  3. Mehmet Özdilek
  4. toplantı

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