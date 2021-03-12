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Eğitim İkinci üniversiteye kayıt olduğunda askerlik tecil işlemlerinden faydalanılır mı?
Eğitim

İkinci üniversiteye kayıt olduğunda askerlik tecil işlemlerinden faydalanılır mı?

İkinci üniversite kapsamında yapılan kayıt durumlarında askerlik tecil işlemlerinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İkinci üniversiteye kaydını yaptıranlar askerlik tecil işlemlerinden faydalanılıp faydalanılmayacağını merak ediyor. Peki, ikinci üniversiteye kayıt olduğunda askerlik tecil işlemlerinden faydalanılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 21:16:00 -
İkinci üniversiteye kayıt olduğunda askerlik tecil işlemlerinden faydalanılır mı?

İkinci üniversite kapsamında yapılan kayıt durumlarında askerlik tecil işlemlerinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İkinci üniversiteye kaydını yaptıranlar askerlik tecil işlemlerinden faydalanılıp faydalanılmayacağını merak ediyor. Peki, ikinci üniversiteye kayıt olduğunda askerlik tecil işlemlerinden faydalanılır mı?

İkinci üniversiteye kayıt olduğunda askerlik tecil işlemlerinden faydalanılır mı?

İkinci üniversite kapsamında yapılan kayıtlarda askerlik tecil işlemleri fakülte tarafından yapılmaz. Askerlik işlemleri mezun durumda olmayan, okuyan öğrenciler için ilk üniversiteleri tarafından gerçekleştirilir. Diğer üniversiteden kayıt silindiği takdirde ikinci üniversite kapsamında başvurulan fakülteye belge ile müracaat edilmesi durumunda askerlik tecili için EK-C2 belgesi düzenlenir. Bu belge ile askerlik şubesinden tecil işlemi gerçekleştirilir.

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