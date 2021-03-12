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Eğitim İkinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi?
Eğitim

İkinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi?

Üniversite okuyan binlerce öğrencinin akıllarındaki bir diğer soru da eğitimleri süresince uzaktan eğitim programlarına kayıt yapıp yapamadıkları oluyor. İkinci bir üniversite okumak isteyen öğrenciler, uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırıp yaptıramayacaklarını merak ediyor. Peki, ikinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 20:39:00 -
İkinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi?

Üniversite okuyan binlerce öğrencinin akıllarındaki bir diğer soru da eğitimleri süresince uzaktan eğitim programlarına kayıt yapıp yapamadıkları oluyor. İkinci bir üniversite okumak isteyen öğrenciler, uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırıp yaptıramayacaklarını merak ediyor. Peki, İkinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi?

Üniversitede lisans eğitimi gören öğrencilerin merak ettiği bir diğer hususta eğitimleri süresince ikinci bir üniversite eğitimi alıp alamadıkları konusu oldu. Peki, İkinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi? İkinci üniversite için YKS sınavına girilmesi gerekiyor mu?

İkinci Üniversite için uzaktan eğitim programlarına kayıt olunabilir mi?

Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında sadece açıköğretim programlarına kayıt yapılabilmektedir. Uzaktan eğitim programlarına kayıt olabilmek için ÖSYM’nin gerçekleştirdiği YKS sınavına girip ilgili programa yerleştirilmiş olunması gerekir.

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