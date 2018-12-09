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İkinci sondaj gemisi yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ikinci sondaj gemisinin yola çıktığını belirterek, "İkinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz’de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz’de sondajlarımıza devam edeceğiz” dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:18
İkinci sondaj gemisi yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin hidrokarbon rezervlerini aramada önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, “Dün yola çıkan ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz’de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz’de sondajlarımıza devam edeceğiz” dedi. Mersin açıklarında sığ denizdeki sondaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Dönmez “Buralarda petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Gazda sıkıntı yaşamayacağız

80 ilde 15 milyon aboneyi doğalgazla buluşturduklarını anlatan Dönmez, ayrıca “Yılbaşı itibarıyla Hakkâri’ye de gideceğiz. Böylece ülkenin tamamını bu yakıttan faydalandıracağız” müjdesini verdi.

Türkiye doğalgaz cihazlarında üs

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin doğalgaz cihazlarında hem üretim yapıp hem de ihracat gerçekleştirdiğini kaydederek, “Ülkemizin iç piyasasında 8 milyar liralık piyasa hacmi var. İhracat ise 1 milyar doları geçiyor. Türkiye’deki ve doğrudan yatırımlarla birlikte ülkemiz bu alanda Avrupa’nın üretim üssü haline geldi” diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:18
  1. Mersin
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. hidrokarbon rezervleri
  4. sondaj çalışmaları
  5. Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan

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