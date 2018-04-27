İkinci Nefes'te finale doğru

Başbakan Binali Yıldırım’ın, 31 Mart’ta kamuoyuna açıkladığı ikinci Nefes Kredisi için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. 5 milyar lira olarak planlanan krediyi 7,5 milyar liraya çıkararak KOBİ’lere büyük bir müjde veren Yıldırım, kredinin 6 ay ödemesiz olacağını söylemişti. O günden bugüne TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye KOBİ’lerin müracaatı ile açıklanan 7,5 milyar liralık limit dolmak üzere.

İZMİR'DE BAŞVURU SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Kampanyanın başladığı 31 Mart’tan bu yana toplam 8 bin 767 üyemiz odamızdan kredi başvurusu için faaliyet belgesi aldı” dedi.

400 BİN ÜYELİ İTO DA İMKAN SAĞLIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO), üyesi KOBİ’lerin aylık kâr payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri “Nefes Kredisi” için başvurular devam ediyor. İTO’nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar, yani toplam 1,5 milyar liralık kredi kullandırmış olacak.