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Korona Virüs İkinci korona aşısını ne zaman vurunacağım? İkinci korona aşısına ne zaman başlanacak?
Korona Virüs

İkinci korona aşısını ne zaman vurunacağım? İkinci korona aşısına ne zaman başlanacak?

İkinci koronavirüs aşısını ne zaman yaptıracağım? Çin’in geliştirdiği inaktif koronavirüs aşılarının ilk partisi 31 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. İncelemelerinin ardından aşılara başlanılmıştı. Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sitesindeki verilere göre 22 Ocak 2021 saat 15:11 itibariyle aşısı olan kişi sayısı 1 milyon 182.659’ye ulaştı. ilk aşısını yaptıranlar ikinci aşılarını ne zaman yaptıracaklarını merak ediyor. Peki ikinci korona aşısı ne zaman yapılacak? İkinci korona aşısına ne zaman başlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:30:00 - 2021-01-22 15:49:09
İkinci korona aşısını ne zaman vurunacağım? İkinci korona aşısına ne zaman başlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci korona aşılarının ne zaman geleceğine ilişkin "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek."  dedi.

İkinci korona aşısına ne zaman başlanacak?

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır.  İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir." demişti.

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