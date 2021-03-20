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Ekonomi İkinci kez “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi
Ekonomi

İkinci kez “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı alanında “Yılın En İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:00:00 -
İkinci kez “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi

Vakıf Katılım son üç yılda söz konusu ödülün ikinci kez sahibi oldu. Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” 12 ilde toplam 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu belirlendi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş son üç yılda ikinci kez “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçilmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti belirtti. Halkın teveccühüyle bu yıl da ülkenin en kıymetli pazarlama ödüllerinden biri olan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” ödülüne layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: “Sektörümüzün en genç üyelerinden biri olmamıza rağmen kısa sürede çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Salgın döneminde üstün bir performans sergileyerek, özellikle dijital kanallar üzerinden yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız verdik, uzaktan da olsa bize ihtiyaç duyan kimseyi yalnız bırakmadık. Büyük bir içtenlik ve samimiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızla halkımızın gönlünde yer ettiğimizin önemli bir göstergesi olan bu ödülü almamızda emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve bu başarılı ödül organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

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