  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Aktüel

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçisi ikinci kattan dengesini kaybederek yere düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:47:15 -
İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçisi ikinci kattan dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan tüm müdahelelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi 527’inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında inşaat işiyle uğraşan Orhan Döşlü (57) çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. İnşaat işçisinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Döşlü, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan inşaat işçisi 4 saatlik müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı