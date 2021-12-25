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Aktüel İkinci kattaki evlerinin penceresinden düştü
Aktüel

İkinci kattaki evlerinin penceresinden düştü

Afyonkarahisar-Sandıklı'da evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 18:37:00 -
İkinci kattaki evlerinin penceresinden düştü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ofis Caddesi'nde bir binanın 2'nci katındaki evlerinin açık olan penceresinden düşen Cennet Keskin, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

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