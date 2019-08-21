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İkinci Gezi için Kaz Dağları'nı fırsat bildiler... Batı harekete geçti!

Batı medyası, Kaz Dağları için yapılan protestoları Gezi Parkı olaylarına benzeterek niyetini açıkça ortaya koydu. Aynı zamanda, sosyal medyada yapılan yorumlarda, Kaz Dağı için sahnelenen eylemlerin Türkiye çapında gösterilere dönüşerek ülkeyi iç karışıklığa sokma yönündeki niyetleri açıkça ifade edildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
İkinci Gezi için Kaz Dağları'nı fırsat bildiler... Batı harekete geçti!

Batı medyası, Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarına dur durak vermeden devam ediyor. Diyarbakır, Mardin ve Van’a kayyım atanması, “Diktatör Erdoğan rejiminin keyfi kararı” diye lanse edilirken, Yunan medyası, Kaz Dağları için yapılan çevre protestosunun ardındaki üst akıl için ağzındaki baklayı çıkardı.

Diriliş Postası’ndan Batuhan Gülşah’ın haberine göre, Yunanistan’ın önemli gazetelerinden Ethnos’da yayınlanan bir analizde Kaz Dağı için 2 aydır yapılan eylemler 2013 yılında Taksim’deki Gezi Parkı için başlayan ve kırma dökme-yağmalama resitaline dönüşen olaylara benzetildi.

“Çevreci protestocular” yalanı

Yapılan haberde “Yerel Seçimler’de İstanbul ve Ankara’yı ana muhalefete kaptıran Erdoğan rejimi, bir darbe daha aldı. Kaz Dağları’nı altın madenine çevirme planına karşı 2 aydan bu yana yürütülen çevreci eylem, Erdoğan yönetimine yönelik tepkiye dönüşmeye başladı. Günden güne artan tepkiler, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini akla getirdi. Kaz Dağı eylemleri de Gezi Parkı’nın devamı olma yolunda ilerliyor” ifadeleri kullanıldı. Her iki durumun da “çevreci protestolar”- dan ibaret olduğu yazıldı.

Algı operasyonları hız kazandı

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Kaz Dağı için sahnelenen eylemlerin Türkiye çapında gösterilere dönüşerek ülkeyi iç karışıklığa sokma yönünde niyet ifade edildi. Fazıl Say’ın bölgede protesto için konser düzenlemesi ve binlerce kişinin özgürce bu konsere katılmasının sözüm ona diktatörlük ile yönetilen bir ülkede nasıl gerçekleştiği çelişkisine ise beklendiği üzere değinilmedi. Altın madeni ile yapılan haberlerde ülkeye ne kadar maddi getirisi olacağı boyutu tamamen sansürlenirken, hangi bölgede ne kadar ağaç kesileceği ise tek tek tüm detaylarına kadar okuyucuya sunuldu. Sadece bu bile, konu ile ilgili Batı medyasında çıkan haberlerin ne kadar büyük boyutta algı operasyonu hedeflediğini ispatlar nitelikte.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
  6. Ethnos
  7. Kaz Dağları
  8. Gezi olayları
  9. ikinci gezi

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  • turkturk14 dk önce
    ULKEMIZ ICIN HERTURLU PISLIGI YAPAN CHP ULKEMIZ ICINHERTUR;LU MENFAATI OLAN CHP CHP ARTIK KAPATIN HDP YI KAPATIN HDP LILERI ULKEDEN SURU SINIR DISI YAPIN. BU ULKE HERGUN PISLIGE GIDIYOR BU ULKE HERGU NBATAGA GIDIYOR CHP HDP DERHAL KAPATILMALI CHP HDP YUNANIN YAHUDININ TURKIYEDEKI JAPISI...
  • şenay doğanşenay doğan17 dk önce
    nicedir kuranın ilgili ayetlerini de zikrederek yerde ve gökte allahı zikredenleri talep etmekteydim rabbim geçenlerde onlar senin buyurdu ben de onları rabbime ve ordusuna bağışladım çevreyi sevmek allaha küfredenlerin konserinde cine çaldırıp şeytana oynatmakla olmaz allahın mülkü allahtan allahın gazap edeceği yol ve yöntemlerle istenmez allahın mülkü allahu teala ile birlikte onun sevdiği gibi sevmek onun merhamet ettiği gibi merhamet etmek onun dilediği gibi istemekle istenir allaha emanet olun
  • tanyeri17tanyeri1719 dk önce
    ben çanakkaleliyim,kazdağlarına giden KAYBOLUR..birdaha geri dönemez.orası taksim meydanı gibi değildir.yırtıcı hayvanların iştahını kabartmayın..!
  • MuratMurat25 dk önce
    .. .bu tamamen türkiye korkusundan
  • fetösavarfetösavar25 dk önce
    ulan bi gün reisi arayacaksınız doğu da batı da... öyle bir adam gelecek ki keşke tayyip olsaydı diyeceksiniz... böyle sabırlı adamı beğenmediniz ya...

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