İkinci Gezi için Kaz Dağları'nı fırsat bildiler... Batı harekete geçti!

Batı medyası, Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarına dur durak vermeden devam ediyor. Diyarbakır, Mardin ve Van’a kayyım atanması, “Diktatör Erdoğan rejiminin keyfi kararı” diye lanse edilirken, Yunan medyası, Kaz Dağları için yapılan çevre protestosunun ardındaki üst akıl için ağzındaki baklayı çıkardı.

Diriliş Postası’ndan Batuhan Gülşah’ın haberine göre, Yunanistan’ın önemli gazetelerinden Ethnos’da yayınlanan bir analizde Kaz Dağı için 2 aydır yapılan eylemler 2013 yılında Taksim’deki Gezi Parkı için başlayan ve kırma dökme-yağmalama resitaline dönüşen olaylara benzetildi.

“Çevreci protestocular” yalanı

Yapılan haberde “Yerel Seçimler’de İstanbul ve Ankara’yı ana muhalefete kaptıran Erdoğan rejimi, bir darbe daha aldı. Kaz Dağları’nı altın madenine çevirme planına karşı 2 aydan bu yana yürütülen çevreci eylem, Erdoğan yönetimine yönelik tepkiye dönüşmeye başladı. Günden güne artan tepkiler, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini akla getirdi. Kaz Dağı eylemleri de Gezi Parkı’nın devamı olma yolunda ilerliyor” ifadeleri kullanıldı. Her iki durumun da “çevreci protestolar”- dan ibaret olduğu yazıldı.

Algı operasyonları hız kazandı

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Kaz Dağı için sahnelenen eylemlerin Türkiye çapında gösterilere dönüşerek ülkeyi iç karışıklığa sokma yönünde niyet ifade edildi. Fazıl Say’ın bölgede protesto için konser düzenlemesi ve binlerce kişinin özgürce bu konsere katılmasının sözüm ona diktatörlük ile yönetilen bir ülkede nasıl gerçekleştiği çelişkisine ise beklendiği üzere değinilmedi. Altın madeni ile yapılan haberlerde ülkeye ne kadar maddi getirisi olacağı boyutu tamamen sansürlenirken, hangi bölgede ne kadar ağaç kesileceği ise tek tek tüm detaylarına kadar okuyucuya sunuldu. Sadece bu bile, konu ile ilgili Batı medyasında çıkan haberlerin ne kadar büyük boyutta algı operasyonu hedeflediğini ispatlar nitelikte.