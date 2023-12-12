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Ekonomi İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!
Ekonomi

İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 14:27:00 -
İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!

İkinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.

İkinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise 24 yıldır çalışmalarına rağmen yine mağdur oldu.

YAŞTA DÜZENLEME

Sözcü’nün haberine göre bu durumdakiler için kadınlarda en az 58 erkeklerde ise 60 yaşını doldurma şartı aranıyor. 9 Eylül 1999’de işe başlayıp bir gün ile emekliliği kaçıranlar var. Bu söz konusu ikinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için yaş şartının kaldırıldığı ve mağduriyetin kısmen giderildiği ifade edilerek “Ancak bu tarihten sonra işe başlayanlar için yine 58-60 yaş ve 7.000 prim günü aranmaktadır. Bu durumdakiler için 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş uygulanmalıdır. Kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilmelidir” denildi.

MAĞDURİYET KISMEN GİDERİLDİ

8 Eylül 1999’da yürürlüğe giren yasa EYT sorununu ortaya çıkarmıştı. Daha önce kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışan ve 5.000 gün prim ödeyen emekli olabilirken, bu yasa ile 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı konulmuş, prim de 7.000 güne çıkarılmıştı. 3 Mart 2023’te ise EYT’liler için yaş şartı kaldırılmış ve mağduriyet kısmen giderilmişti.

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