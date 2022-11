İkinci el satışlarda patlama!

Pahalılık nedeniyle halkın ikinci el ürünlere talebi artıyor. Az giyilmiş ve modası geçmiş ürünler ikinci el mağazalarda tamir ve boyanarak halka uygun fiyata satılıyor.

Son zamanlarda halkın alım gücünün düşmesiyle ikinci el ürünlere talep de arttı. Bunların başında ise elbise ve ayakkabı gibi birçok ürün geliyor.

İkinci el ürünlere talebin artması mağaza sayılarının da artmasına neden oldu. Daha önce Batman'da bir veya iki tane olan ikinci el kıyafet mağazalarının sayısı son zamanlarda talebin artmasıyla 10'a yükseldi.

Mağazalarda 300-400 liraya satılan pantolonlar ikinci el mağazalarda ise 30 ila 50 liraya, gömlekler 10 ila 25 liraya, kabanlar ise 30 ila 70 lira arasında alıcı bulabiliyor.

"20-50 liraya ayakkabı, 10-25 liraya gömlek, 30-70 lira arasında montlarımız var"

Halkın alım gücünün düşmesinden dolayı ikinci el elbise ve ayakkabıya rağbetin artığını belirten Fettah Altuğ, ilk kez satışlarının bu kadar arttığını söyledi.

Altuğ, "40 yıldır eski eşyaları alıp satıyorum. Eski eşyaları millet bana getiriyor ben de alıyorum. Burada eşyaları millet ya kullanmıyor ya da modası geçmiş diye bize getiriyorlar, biz de tamirini yaptıktan sonra millete satıyoruz. Dükkânımda ayakkabı, bisiklet, pervane, elbiseler, pantolon, kazak, gömlek ve her çeşit var. Eskiden sadece inşaat işçileri bizden eşya alırdı ama şu anda her kesimden alan var. Bunun da sebebi halkın alım gücünün düşmesinden kaynaklanıyor. Vatandaş bir pantolon almak istediğinde gittiği mağazalarda en uygunu 300-400 lira olduğu için alamıyor. Alamadığında ise bize geliyorlar. Bizde ise 30-50 liraya ayakkabı, 10-20 liraya gömlek, 30-50 lira arasında mont alabiliyor. Şu an işlerim iyi elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

"ikinci el mağaza sayısı kısa sürede 10 taneyi buldu"

Batman'da her geçen gün ikinci el mağazalarının çoğaldığına dikkat çeken Recep Bayram, "Burada ikinci el elbise ve ayakkabı satıyorum. Yanımızda ikince el ile ilgili bütün giyim ve ayakkabılar mevcut. Eskiden Batman'da bu işi yapan 3 kişi vardı ama şu anda 10 tane dükkân var. Giyim mağazalarında bir pantolonun fiyatı 300 ile 500 lira arasına çıkmış, bizler ise 34-40 liraya satıyoruz. Bazılarını inşaatlarda çalışanlar alıyor, bazıları ise durumları olmadığı için gündelik hayatta giymek için alıyorlar. Ceketleri 25 liraya, montları 50 liraya satıyoruz. Bunları bile alamayanlar var. Çünkü millette para kalmadı."

"Çoğu insanın artık yeni kıyafet alacak gücü kalmadı"

İkinci el mağazaların, maddi durumu düşük vatandaşlar için tek alış veriş yerleri olduğu söyleyen Hikmet Deniz, "İkinci el eşyalar da olmasa fakirlerin durumu daha kötü olurdu. Kendim için mağazalara kaban bakmaya gittiğimde bir kaban için bin lira dediler. Buraya geldim ve 50 liraya buldum. İhtiyacımız görülsün yeter. Çoğu insanın artık yeni kıyafet alacak gücü olmadığı için gelip ikinci el almak zorunda kalıyor. Daha önce Batman'da bir tane ikinci el kıyafet ve ayakkabı satan bir yer vardı ama şu anda sadece bu caddede 6 tane var. Allah fakirlerin yatımcısı olsun." dedi.

"Geçin sıkıntısı modayı geride bıraktı"

İnsanların alım gücünün gittikçe daraldığını ifade eden Nihat Tekin, ise şunları söyledi:

"Alım gücü kalmadığı için insanlar ikinci ele yönelmek zorunda kalmış durumda. Normal bir mağazada bir pantolonun fiyatı en aşağı 300-400 lira olmuş. Buraya gelip 50 liraya alabiliyorsun. Geçim sıkıntısından dolayı insanlar artık gününü kurtarmaya bakıyor. Yıpranan pantolonları iş için, daha temiz onları ise da 50 liraya alıp günlük hayatta giyiyorlar. Burada her çeşit ayakkabı ve giyim var. Şu anda geçin sıkıntısı modayı geride bırakmış durumda."

Kaynak: İLKHA