İkinci el otomobillerin fiyatları artmaya devam edecek mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile beraber, sıfır araç üretimi azaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Ancak piyasada sıfır km araç olmaması, ikinci el otomobilde talep çokluğu sebebi ile fiyatların yükselmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından ise fiyatların alacağı son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İkinci el araç fiyatları artmaya devam edecek mi?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 1 Ocak tarihinde 100 bin TL olan bir ikinci el aracın bugün 185 bin TL civarında olduğunu belirtti. Bunun pek çok nedeni olduğunu belirten Yalçın, bu nedenlerin en başında ise sıfırdaki arz talep dengesinin olduğunu, koronavirüs ile birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve piyasaya giremeyen yaklaşık 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olmasının geldiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre; Cardata Genel Müdürü Yalçın, araç satın almak isteyen vatandaşların, markaların tedarik sıkıntısı nedeni ile ikinci ele yöneldiğini, bunun da, ikinci eldeki talep artışını oluşturduğunu ve fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi.

Peki 2021'de durum nasıl olacak?

Yalçın, fiyat artışındaki diğer bir sebebin ise ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnafın, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu kaydetti.

"2021'in sonuna kadar sürecek"

İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir yıl boyunca hatta 2021 yılının sonuna kadar süreceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngördüklerini ifade eden Yalçın, otomotiv sektörünün yeni normalinin hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlar olduğunu ve bu şekilde de devam edeceğini söyledi.

"Yükselen fiyatlara rağmen beklentileri karşılayacak"

Bu senenin yükselen fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını ifade eden Cardata Genel Müdürü, önceki senelerden ötelenmiş talebin çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ettiğini vurguladı.

"Fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar"

Sıfır kilometre ve ikinci el araçların bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyleyen Yalçın, insanların şu an fiyat yüksek olsa da araç satın almak istediğini, yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarını öngördüklerini belirtti.

"Üretim yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak"

2021 yılında ise pazarın doymuşluğu ile beraber 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngördüklerini söyleyen Cardata Genel Müdürü Yalçın, bunun yaklaşık 10 katının da ikinci el araç satışı olacağını, üretimin, koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacağını ifade etti.

"İthalatta da bulmak çok kolay olmayacak"

İthalatta da araç bulmanın çok kolay olmayacağını belirten Yalçın, dolayısı ile fiyatların sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak süreceğini kaydetti.