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İkinci el otomobilde ÖTV hareketliliği başladı

1600 cc ve sıfır otomobillere uygulanan 15 puanlık ÖTV indiriminin süresinin dolmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
İkinci el otomobilde ÖTV hareketliliği başladı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 30 Haziran'da sona eren "sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi" uygulaması ve yüksek faizler nedeniyle motorlu araç satıcılarının zor günler geçirdiğini belirterek, "ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sektörümüz daha rahat nefes almış ve geleceğe daha umutla bakma fırsatı bulmuştur." ifadesini kullandı.

Erkoç, yazılı açıklamasında, sıfır otomobil alımında ÖTV indiriminin sona ermesini değerlendirdi.

Uygulamanın bitmesi sonrası, sıfır araç fiyatlarında matrahı 70 bin liraya kadar olan otomobillerde yüzde 11,54, 70 bin lira ile 120 bin lira arasındakilerde yüzde 11,11'lik artış beklendiğine işaret eden Erkoç, ikinci el araç fiyatlarında ise ilk etapta kayda değer bir artış beklenmemekle birlikte, yaz sonuna doğru tahmini yüzde 5-10 artış olmasını öngördüklerini bildirdi.

Erkoç, yüksek kredi faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı takdirde sıfır araç satışlarının azalacağına dikkati çekerek, ikinci el pazarının çok daha hareketli hale geleceğini kaydetti.

Otomotivde uygulanan vergi tasarruflarının, ülkenin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, otomotiv sanayisini destekleyecek tedbirler alınması gerektiğini ve tedbirlerle sektörde bir kısım paydaşların geleceklerine destek olunurken, diğer paydaşların geleceklerinin tehlikeye atıldığının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Sektörümüz rahat nefes aldı"

Erkoç, geçen yıl sonunda yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle aralarında sıfır kilometre otomotiv satışı da yapan 70 binden fazla tüccar, esnaf ve kurumun sahip olduğu 7 milyonun üzerindeki ikinci el araçların satışlarının olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenlemeyle milyonlarca vatandaşımızın aracı bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiştir. Neticede düzenleme hem vatandaşımızı hem filo kiralama sektörünü hem de üyelerimizi olumsuz etkilemiş ve özellikle ikinci el araç ticaret ekosistemi dahilindeki paydaşların varlıklarını sürdürmelerini tehlikeye atmıştır. Motorlu araç satıcıları, bugüne kadar uygulanan ÖTV indirimi ve yüksek faiz oranları nedeniyle çok zor günler geçirmiştir. ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sektörümüz daha rahat nefes almış ve geleceğe daha umutla bakma fırsatı bulmuştur."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
  1. Aydın
  2. ikinci el otomobil

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