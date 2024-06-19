İkinci el otomobil piyasasının fırsatçılarına darbe! Bakan Bolat: Acımayacağız

Bakan Bolat, 'Fırsatçılara acımayacağız' dedi.

Şu ana kadar piyasa koşullarının üzerinde fiyatlarla fırsatçılık yapanlara ciddi miktarlarda ceza uygulandığını belirten Bakan Bolat, ikinci el otomobili sıfırından pahalıya satanlara 90 milyon liraya ulaşan para cezaları uyguladıklarını söyledi.

Bakan Bolat "İlave tedbirler almaktan çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv piyasalarındaki normalleşmenin alınan tedbirlerle birlikte normalleşmeye devam ettiğini vurguladı.

Toplamda 579,9 milyon lira ceza kesildi!

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışından dolayı şimdiye kadar 286,1 milyon lira ceza kesildiğini aktaran Bakan Ömer Bolat, stokçulara da 293,8 milyon lire idari para cezası kararı alındığını ve böylelikle toplam rakamın 579,9 milyon lirayı bulduğunu duyurdu.

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Bakan Bolat, stokçuluk ve fahiş fiyat artışına ilişkin cezaların yükseltilmesini öngören düzenlemenin resmen yürürlüğe girmesine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Vatandaşların hizmet ve mala ulaşmasına engel olan her türlü girişimi yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Bolat bu kapsamda, 6 Haziran 2024 tarihi itibariyle 81 ilde 539 bin 782 ürün ve 85 bin 608 işletmede denetim yapıldığını anlattı.