İkinci el otoda güvenli ödeme sistemi nasıl çalışır? İşte animasyonlu anlattım

Türkiye’de vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte ikinci el araç satımında da bir dizi yeniliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemede ikinci el araçlar artık güvenli ödeme sistemi ile elden çıkarılacak. Yeni uygulama, vatandaşın parayı yanında taşıması ve çaldırması gibi sorunları ortadan kaldıracak.

Güvenli ödeme sistemi nasıl çalışacak?

Uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte, "İkinci el araç satımlarında zorunlu hale getirilen güvenli ödeme sistemi nedir ve nasıl çalışır?" sorusu vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Adalet Bakanlığı, sistemin nasıl çalışacağını dair sosyal medya hesabından bir animasyon yayınladı. Bakanlığın yayınladığı videoda işlemler sırasına göre detayları olarak aktarıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, uygulamanın tüm Türkiye'ye hayırlı olması mesajını vermişti.