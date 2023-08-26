İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

Samsun’da kurulan ikinci el otomobil pazarı, eski günlerini arıyor. Pazarın cumartesi günü kurulmaya başlamasından sonra önemini yitirdiğini belirten araç satıcıları, artık buraya kimsenin gelmediğini söylediler.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarında satıcılar, alıcının olmamasından yakındılar. Pazarın eski havasının olmadığı söyleyen araç satıcıları, eski zamanlarda pazarın dolup taştığını, zamanla kimsenin kalmadığını ifade ettiler.



Satıcı ve alıcı yorumları



Araba satıcısı Kamuran Albayrak, “Pazarda araç sahiplerinden başka kimse yok. Eskiden bu otomotiv pazarı bu saatlerde tıklım tıklım olurdu. Sabahtan beridir arabaya 3 kişi baktı. Fiyat veren olmuyor, sadece bakıyor” dedi.

Araba satıcısı Ali Yıldırım, “Pazarda bir hareketlenme yok. Sabahtan bu yana tek bir müşteri geldi. O da sordu ve gitti. Alıcı yok. Piyasa durgun. Eski zamanlarda pazara geldiğimiz zaman yer bulamazdık. Pazar günleri kurulması daha iyiydi. Çevre iller bile buraya gelirdi. Cumartesi günleri kurulunca gelen olmuyor” diye konuştu.

Ahmet Özbek, “Şu anda piyasa belirsiz. Alıcı yok. Ben ihtiyacım olduğu için satıyorum. Bugün bir Tofaş Doğan arabası 200 bin TL olmuş durumda” şeklinde konuştu.

Araba almak için pazara gelen Ercan Seven, “Samsun’daki araba pazarı artık bitmiş durumda. Ben sabah 06.00'da geldim. Burada sadece satıcı var, alıcı yok" ifadelerini kullandı.