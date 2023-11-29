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Otomotiv İkinci el araçlarda gerileme sürüyor! İşte fiyatı en çok düşen model
Otomotiv

İkinci el araçlarda gerileme sürüyor! İşte fiyatı en çok düşen model

Yeniakit Publisher
2023-11-29 08:04:00 -
İkinci el araçlarda gerileme sürüyor! İşte fiyatı en çok düşen model

Eylül ayında yüzde 8 düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları, ekim ayında da gerilemesini sürdürdü. Peki en fazla hangi modellerde düşüş yaşandı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilen soruyu cevapladı.

İkinci el araç fiyatları eylül ayında girdiği düşüş trendini ekim ayında da sürdürdü. Peki en fazla hangi modellerde düşüş yaşandı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilen soruyu cevapladı.

Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geride bıraktığımız yaz döneminin ilk aylarında gerilemeye başlayan ikinci el piyasasının Eylül ve Ekim aylarında daha fazla daralması, fiyatların da aynı paralelde gerilemesiyle sonuçlandı. Daralma sürecinin başladığı yaz aylarından itibaren bugüne ikinci el piyasasında %10 ile 15 segment ve markalara göre değişen indirimler görmekteyiz. En çok C Segment araçlar tercih edilirken, fiyat düşüşlerinden en çok etkilenen segment yine C Segment oldu.

‘İKİNCİ EL İLE REEL PİYASA ARASINDA FARK KAPANDI’

Piyasada fiyat yükselişleri hemen kabul edilirken, fiyat düşüşlerinin yerleşmesi biraz zaman alabiliyor. Öte yandan yakın geçmişte daha yüksek maliyetlerle alınmış ve fiyat düşüşlerinden negatif anlamda etkilenmiş araçlar da var. Dolayısı ile reel piyasa ve online platformlar arasında bir miktar fiyat fark vardı.

Ancak bu süreç artık tamamlanmış durumda. Fiyatlarda denge sağlandı ve yeni fiyatlar kabul görmeye başladı. Düşük rakamlardan araç satmak aynı zamanda düşük fiyattan araç alma fırsatı da sunduğundan, reel piyasa ve internet ortamı denk seviyelere gelmeye başladığını gözlemliyoruz.

'EN UYGUN FİYAT NOKTASINDAYIZ’

Doğru zamanda en uygun rakama otomobil almak isteyen ve bekleme halinde olan bir talep var. Bu konuya dair herkesin merak ettiği soru: “Otomobil fiyatları daha da düşer mi?” oluyor. Hem sıfır hem ikinci el otomobilde ulaşabileceğimiz en uygun fiyatlar noktasındayız. Bundan sonrasında Fiyatlar daha da düşmeyecektir. Hatta artan maliyetler sebebiyle, fiyatlarda ufak ufak yukarı yönlü artışlar yaşanabilir.
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‘YENİ YILDA KAMPANYALAR SONLANACAK’

Otomobil almak için doğru zaman mı sorusu bizlere sorulduğunda, verdiğimiz cevap daima “otomobil almak için en doğru zaman, bu zaman.” İkinci el ve sıfır otomobil piyasası oldukça cazip fırsatlar var. Yeni yılda fırsat ortamı, indirimler ve kampanyalar sonlanacaktır. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız bu çok avantajlı dönemden bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilirler.”

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