İkinci el araç alımında ÖTV indirimi olacak mı? Dizel, Benzinli ve LPG'li araçlara ÖTV ne de KDV indirimi var mı?

Türkiye'de elektrikli araç piyasasını hareketlendirecek yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi. Orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girecek. ÖTV değişikliğinden ilk etapta Türkiye'de satışta olan 18 modelden 5'i faydalanacak. Türkiye'de elektrikli araç piyasasını hareketlendirecek yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi. Orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girecek.

Lüks segmentteki elektrikli araçlar ise bu düzenlemeden faydalanamayacak. Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV indirimi sonrası ikinci el araçlara da ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği bir hayli merak konusu oldu. Peki ÖTV indirimi ikinci el otomobillere var mı?

Dizel, Benzinli ve LPG'li araçlara ÖTV ne de KDV indirimi var mı?

Elektrikli araçlarda ÖTV indirimine gidildiğini kaydeden Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Devlet elektrikli araçlarla ilgili ÖTV indirimine gitti, bu iyi bir şey. Bu durum, kendi üreteceğimiz TOGG'un satışına pozitif şekilde yansıyacak. TOGG'un fiyatı makul şekilde kalacağı için ülkemizdeki insanların araca ulaşımı ya da ihraç ettiğimizde dünyadaki satılacağı ülkelerde araca ulaşım daha ekonomik olacak. Dizel, LPG'li veya benzinli hiçbir araçta ne ÖTV ne de KDV indirimi var. Bu da zaten olmaz. Örneğin otomobil bayisi 100 araç bekliyor ama 20 araç geliyor. 100 araç satılmak için isteniyorsa ve 20 geliyorsa devlet olmayan aracın nasıl indirimini yapabilir ki? Bu doğru bir şey değil. Bu indirimi de kimse beklemesin" şeklinde konuştu.

Fahrettin Batı, vatandaşların araç fiyatlarının düşmesini beklediğini belirterek, "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak. Bayilerdeki sıfır araç fiyatları her şeyin belirleyicisidir. Bir de bayilere ne kadar otomobil geleceği de önemlidir. Döviz ve altında ciddi hareketlilik yok. Onun için bu cümleyi kullanıyorum, ciddi artış olmayacağını söylüyorum. Ama dövizde ciddi artış olursa, araç fiyatlarında artış yaparlarsa yine artışlar devam eder" dedi.