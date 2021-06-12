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Ekonomi İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

2.el araba fiyatları | Koronavirüs pandemisiyle birlikte ikinci el araç fiyatları ciddi şekilde arttı. Yaz aylarında otomobil almak isteyenler ise fiyatların düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. 2.el otomobil fiyatları düşer mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 00:38:00 -
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

Koronavirüs pandemisi pek çok alanda kendini hissettirdi. Salgının ardından sıfır araç üretimiyle ilgili yavaşlamalar, pek çok kişinin bireysel ulaşımı tercih etmesiyle ikinci el piyasası hareketlendi. Peki, ikinci el fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

2020 yılıyla birlikte ikinci el pazarında fiyatlar ciddi şekilde arttı. Bir, bir buçuk sene önce 30-40 bin liraya alınan araçların fiyatları 70-80 binlere yükseldi. Sonbaharda da ikinci ele ilgi oldukça fazlaydı. Aralık ayında ise sıfır araçlara yönelik kampanyalar yükselişi bir nebze de olsa etkiledi. Önümüzdeki günlerde ikinci el piyasasının daha da hareketlenmesi bekleniyor. Sıfır araçlardaki çip krizi sebebiyle üretimler istenilen düzeye çıkmıyor. Vatandaşlar da sıfır araç piyasasındaki rakamlara göre daha avantajlı olduğunu düşündüğü ikinci ele yükseliyor. Uzmanlar, kurban bayramı öncesinde ikinci elde fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor.

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