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Dünya İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba buldular
Dünya

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba buldular

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 15:47:00 -
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba buldular

Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Osijek'teki Drava Nehri çevresinde yürüyüş yapan bir kişinin, nehir içerisinde bir cisim görmesi üzerine polise haber verdiği aktarılarak, "Olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan cismin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 150 kilogramlık bir uçak bombası olduğu anlaşıldı." denildi.

Olay yeri polis ekiplerince güvenlik altına alınırken, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınacağı ve imha edileceği kaydedildi.

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