İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı! VR gözlükle dron kullanıp tek başına 300 kişiyi öldürdü!

Rusya-Ukrayna Savaşı 1000 kilometrelik cephe hattında kanlı biçimde devam ederken bir yandan hakikâtle senaryonun birbirine karıştığı propaganda mücadelesi devam ediyor.

Rus basını, bir kamikaze dron (FPV-First Person View) operatörünün Ukrayna cephesinde 300'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

Izvestiya gazetesi, bombalı dronu gözlüğüyle idare eden operatörün 300'den fazla kişi öldürerek İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü Sovyet kahramanı Vasily Zaitsev'in rekorunu geçtiğini kaydetti.

"Bir Rus askeri, FPV dronu kullanarak 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetler mensubunu yok etti. Operatör, İkinci Dünya Savaşı'nda 240'tan fazla faşisti öldüren SSCB kahramanı ünlü keskin nişancı Vasily Zaitsev'in rekorunu geçti" ifadelerini kullanan gazete, sözkonusu bilginin 'Rokot' adlı askeri eğitim merkezindeki bir eğitmenden alındığını kaydetti.

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OPERATÖR EĞİTİMİ KESKİN NİŞANCIDAN ÇOK DAHA KISA

'Pinochet' kod adlı dron eğitmeni, 'kurban' sayısı bakımından ünlü keskin nişancı Vasily Zaitsev'i geçen operatörün Rokot'ta eğitildiğini söyledi. Pinochet'e göre, bir FPV dron operatörünün eğitimi sadece 2-3 hafta sürüyor.

Rus basını bir operatörü eğitmenin bir keskin nişancıyı eğitmekten daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor. Bir keskin nişancıyı (sniper) eğitmek en az 6 ay sürüyor.

Askerî uzman 'Pinochet', şunları söylüyor:

"Bir keskin nişancının cephe hattına gizlice ulaşması, kendine bir konum bulup yerleşmesi, sabırla gözlemlemesi ve ardından hedefi vurduktan sonra oradan kaçması gerekiyor. Bu na karşılık bir dron operatörü uzaktan devreye girerek stratejik bir avantj sağlaybilir.

Kamikaze dron kullanıcılarının keskin nişancılara kıyasla daha geniş bir hedef yelpazesi vardır. Çünkü dronlar geleneksel keskin nişancıların vurmakta zorlanabileceği güçlendirilmiş mevzilere, siperde gizlenen kişilere saldırabilir. Ayrıca tanklar da dahil olmak üzere çeşitli araç türlerini hedef alabilirler."

RUSLAR AYDA 300 BİN DRON ÜRETİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ocak 2024 itibariyle dron kullanmak için eğitilen asker sayısının 3 bin 500'e ulaştığını açıklamıştı. Çeşitli kaynaklar, ocaktan haziran ayına dek bu sayıya 2 bin askerin daha eklendiğini belirtiyor.

Cephede dron savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Ukraynalı şirketlerin ayda ürettiği 50 bin drona karşılık Rus firmaların ayda yaklaşık 300 bin dron üretebildiği belirtiliyor.

Bunun yanında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin yılda 1 milyon dron üretmeyi hedeflediğini, bunun için günde 2 bin 700'ü aşkın dronun hazır edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Kullanıcısına gözlük, monitör ya da akıllı telefon üzerinden anlık görüntü sağlayan kamikaze dronlar, sivil hayatta fotoğrafçılık ve havadan görüntüleme için kullanılırken cephede ise askerlerin yahut askerî araçların imhasını sağlıyor.

Genellikle VR gözlükleriyle dron kullanarak oturdukları koltuktan düşman askerini avlamak üzere operasyona çıkan operatörler, drona takılmış patlayıcıyı hedefin üzerinde infilak ettirerek rakip güce kayıp verdiriyor.



