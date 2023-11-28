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Gündem İkinci Dilan ve Engin Polat olayı! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

İkinci Dilan ve Engin Polat olayı! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 16:12:00 - 2023-11-28 16:15:41
İkinci Dilan ve Engin Polat olayı! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı. Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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