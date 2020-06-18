İkinci dalga korkusu nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarında gerçekleşen beklenenden yüksek artışın, Çin'de koronavirüste ikinci dalganın gelebileceği endişeleri ile zaten bozuk olan piyasa güvenini daha da kötüleştirmesinin ardından düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Vadeli petrol kontratları, Çarşamba günü yüzde 1.1 düştükten sonra varil başına 37 dolara doğru geriledi. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı resmi verilere göre, ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 1.2 milyon varilden fazla arttı ve bu durum talebin sanıldığı gibi hızlı toparlanmadığını işaret ediyor. Ancak Benzin stokları daraldı ve bu durum, yaz döneminde araç kullanımının artmasından dolayı tüketimde bir miktar yükseliş olduğunu gösteriyor.

Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs vaka sayısı 150'nin üzerine çıktı. Kent okulları kapattı, konut bölgelerinde kısıtlamalara gitti ve tren seferlerini ve uçuşları sınırlandırdı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan bu ülkede ekonominin virüs nedeniyle yeniden kapanması, küresel enerji fiyatlar için önemli bir sorun olacak.

OPEC son aylık raporunda, akaryakıt talebinin yılın ikinci yarısında, küresel ekonomideki kademeli toparlanmanın yılın ilk yarısındaki düşüşü telafi etmeye yetmeyeceğinden dolayı "baskı altında" kalmaya devam edeceğini kaydetti. Emtia aracı kuruluşu Trafigura Group ise, küresel petrol talebinin zaten virüs öncesi seviyelerinin yüzde 90'ına geri geldiğini söyleyerek daha iyimser bir tablo çizdi.

Sydney'de Fat Prophets kaynak analisti David Lennox, "Petrol fiyatlarını yukarı getirmek için arz tarafındakilerden yeterli adımı gördük, ancak koronavirüs üzerinde henüz kontrolü sağlayamadık ve OPEC'in toplantısı sırasında izleyeceği konu bu olacak," dedi ve "Dik kafalı üyelere üretim kısıntılarına uymaları konusunda baskının artacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında yüzde 2.1 düşerek Singapur saati ile 10:02'de varil başına 37.18 dolara indi. Kontrat Çarşamba günü yüzde 1.1 kayıpla 37.96 dolardan kapandı.

Ağustos vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe piyasasında, önceki seansta yüzde 0.6 düştükten sonra yüzde 1.4 değer kaybederek varil başına 40.13 dolara geriledi. Bu kontrat Kasım vadeli kontrata göre 41 sent daha ucuz. Bu fark Pazartesi günü 82 sent seviyesindeydi. Contango olarak adlandırılan bu farkın daralması arzın sıkılaşmakta olduğunu işaret ediyor.