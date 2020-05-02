İkinci dalga için korkutan tarih: Grip salgınıyla birleşirse…

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok bölgede önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili planlar yapılıyor.

Salgının belli oranda kontrol altına alındığı düşünülse de, olası bir ikinci dalga ihtimali de gündemden düşmüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) verileri daha önceki virüslerin bu konuda ışık tutabileceğini gösteriyor.

CDC’ye göre 1960’ların ortasında etkili olan corona virüslerinin sonbahar ve kış aylarında zirve yaptığı görülüyor. Mayo Clinic’te görevli Prof. Greg Poland, Covid-19’un da benzer bir yol izleyebileceğini ifade etti.

Sağlık sistemleri sarsılır

Poland’a göre eğer bu gerçekleşirse, corona virüsünün ikinci dalgası grip salgını döneminin başlangıcına denk gelecek. Poland, hem Covid-19’un hem de grip salgınının aynı anda yaşanmasının sağlık sistemlerini derinden sarsabileceğini ve ölüm oranlarının çok yükselebileceğini söyledi.

En az 18 ay daha

2009’da etkili olan ve domuz gribi olarak bilinen H1N1 de ABD’yi bahar aylarında vurmuş ve aylar sonra sonbahar ile kış aylarında ikinci dalga yaşanmıştı.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi de dün yaptığı açıklamada corona virüsü salgınının yakın tarihte bitmesinin mümkün olmadığını ve 18-24 ay daha devam edeceğini öne sürmüştü.