İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Malatya'da törenle anıldı
MALATYA (AA) - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında memleketi Malatya'da törenle anıldı.
Valilik önündeki tören, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın İsmet İnönü Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.