İkinci Çiftlik bank olayı! Çaycısı dahil herkes yakalandı

Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile binlerce kişiden para toplayan Detay Maxinet'e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor sonrası savcılık gözaltı kararı verdi. Şirketin sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı.



20 KİŞİYE GÖZ ALTI!



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Detay Maxinet'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verdi. Geçen Cuma sabahı, şirketin sigortalı olarak çalışan 20'yi aşkın çalışanı göz altına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden, şirket sahibi Alper Tetiker'in, şirketin Kartal'daki ofisinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerin ifade işlemlerine bugün veya yarın başlanması bekleniyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan iki kişinin de bugün teslim olmaları bekleniyor.

Gümrük Bakanlığı'nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.



PARANIN BİR KISMI ÜYELERE DAĞITILDI



Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, "Referans Anahtar Kodu" olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.