Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İkinci Çiftlik bank olayı! Çaycısı dahil herkes yakalandı

Detay Maxinet adlı projeyle binlerce kişiden para toplayan şirkete son dakika operasyonu yapıldı! Şirketin çaycısı da dahil 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı!

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:06
İkinci Çiftlik bank olayı! Çaycısı dahil herkes yakalandı

Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile binlerce kişiden para toplayan Detay Maxinet'e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor sonrası savcılık gözaltı kararı verdi. Şirketin sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı.

20 KİŞİYE GÖZ ALTI!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Detay Maxinet'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verdi. Geçen Cuma sabahı, şirketin sigortalı olarak çalışan 20'yi aşkın çalışanı göz altına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden, şirket sahibi Alper Tetiker'in, şirketin Kartal'daki ofisinde gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerin ifade işlemlerine bugün veya yarın başlanması bekleniyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan iki kişinin de bugün teslim olmaları bekleniyor.
Gümrük Bakanlığı'nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.

PARANIN BİR KISMI ÜYELERE DAĞITILDI

Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, "Referans Anahtar Kodu" olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:06
  1. İstanbul
  2. Detay Maxinet
  3. Çiftlik Bank

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
    1. Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp..
    2. Feci kaza! Çok sayıda ambulans sevk..
    3. Rusya'da yeni dönem! Görevine resmen..
    4. Bin Ladin operasyonunu anlattı! 3 adım..
    5. ABD yine bildiğini okudu, büyükelçilik..
    6. Maganda dehşeti devam ediyor! Ailenin..
    7. Erdoğan 'Haşhaşiler' demişti! FETÖ..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan..
    9. Ahmet Çakar'dan Akhisar açıklaması:..
    10. İstanbul'a bir sürücüsüz metro daha..
    11. 2 yıldır kulüpten para almıyor!
    12. Mehmetçik'i hain tuzaklardan kurtardılar
    13. Arda için bomba ifadeler: Aklını..
    14. Yanlışlıkla 7 bin dolar bahşiş bıraktı!
    15. Bu yorgancı koruma altında
    16. Erman Toroğlu: Fenerbahçe şampiyon..
    17. Türkiye yalanı yine tutmadı... ABD..
    18. Start verildi! AK Parti'de kritik..
    19. Vicdansızlık! Engelli kadına bunu da..
    20. Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu:..
    Kuveyt Türk
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!