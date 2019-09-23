0553 313 94 23

İkinci baklavacılar skandalı! Magandalar dehşet saçtı

Konya'da yaşayan edbiyat öğretmeni Kamil Söğüt, eşi ve çocuklarıyla araçlarında yolculuk yaptıkları esnada yol vermedikleri gerekçesiyle yanına gelen 4 kişiyle tartıştı. Söğüt'ü zorla arabadan indirmeye çalışan kişiler polis olduğunu söylemesiyle bırakarak uzaklaştı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
İkinci baklavacılar skandalı! Magandalar dehşet saçtı

Konya'da yaşayan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt (38), yanında eşi ve çocuklarının olduğu sırada, yol vermediği gerekçesiyle aracının yanına gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma anını cep telefonu kamerasına kaydeden ve ardından jandarmaya 4 kişi hakkında şikayette bulunan Söğüt, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınhanı ilçesindeki bir okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt, dün akşam saatlerinde eşi Ferhan ve 2 çocuğuyla birlikte ilçeye gittiği sırada yolda 27 AAC 911 plakalı aracın sürücüsüyle 'yol vermeme' tartışması yaşadı. Hafif ticari araç sürücüsü Ladik Kavşağı'nda gelip ışıkta beklediği sırada aracından indi. Söğüt de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde araçtan sürücüyle birlikte inen 3 kişi, Söğüt'ün otomobilinin yanına gelip kapıyı açarak, "Biz senden yol istedik. Sağ taraftan geçilmez" dedi. Söğüt de "Sağ tarafta kamyon varken ben nasıl geçeceğim, nasıl yol vereceğim?" diye sordu. Aralarında çıkan kısa süreli tartışmanın ardından Söğüt, ''Plakanızı aldım, ben polisim'' dedi. 4 kişi, yanlarındaki kadının da iknasıyla araçlarına döndü.

"Korksunlar diye yalan söylemek zorunda kaldım"

Söğüt, olay anına ait cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 kişi hakkında Sarayönü Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunduğunu belirten Söğüt, görüntüleri ise şu notla paylaştı:

'Trafikte eşim ve iki çocuğumla bu dört adam ve bir kadının tacizine maruz kaldım. Yol vermediğim için önümü kesip arabadan zorla indirmeye çalıştılar. Aslında polis değilim, ancak eşimi ve çocuklarımı tartışmadan uzak tutmak için korksunlar diye yalan söylemek zorunda kaldım.'

 


Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı. 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hakkında 'tehdit ve hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
  1. Konya
  2. Kamil Söğüt
  3. baklavacılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İkinci baklavacılar skandalı! Magandalar dehşet saçtı
    1. İkinci baklavacılar skandalı!..
    2. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan..
    3. ABD Rusya'daki casusunun peşinde
    4. Mobil Radar Timi'nden operasyon! 48..
    5. Mike Pompeo: ABD İran'la savaşmaktan..
    6. Aylin Atmaca'dan ilginç A9 savunması!
    7. O isimden bomba açıklama! 'Fatih..
    8. AK Parti’nin tek kadın eski il başkanı..
    9. FETÖ'de Karlov paniği! Cezaevine bu..
    10. Nafaka mağduru adam Cumhurbaşkanı..
    11. Ulusalcı Doğu Perinçek'ten edepsizlik!
    12. TV ekranlarında bir ilk! İzleyiciler..
    13. Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren..
    14. AK Parti'den dikkat çeken IMF..
    15. Markete giderken yolu kısaltmak istedi..
    16. Teröristler HDP ve YPG’yi işaret etti!..
    17. Bakanlık duyurdu: Türk F-16'lar..
    18. İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'ndan..
    19. Edirne'de operasyon! Yüzbaşılar..
    20. Filistinli çocukların insanlık dersi..
    21. Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?
    22. MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna..
    23. Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk..
    24. Nazilli’de trafik kazası! Emniyet..
    25. Genaraller şehit oğlunun düğününde..
    26. Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
    27. Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme!..
    28. Galip İlhaner’ten sert eleştiriler:..
    29. Benzinle soba yakma girişimi faciayla..
    30. Kira yardım miktarları açıklandı
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor