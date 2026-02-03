İkinci ara tatil ne zaman? Nisan okul tatili tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından yeniden ders başı yaptı. İkinci dönemin ilk gününde okullar “bayrak sevgisi” temasıyla ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte gözler bu kez ikinci dönem ara tatiline çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ikinci ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı.

İkinci ara tatil ne zaman 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğrenciler ikinci dönem ara tatilini 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapacak. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminin ardından tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar bu tarihte yaz tatiline girecek.

Ara tatil Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek.

Ara tatil kaldırılacak mı?

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili velilerden ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini açıkladı. Bakan Tekin, “Bu konuda velilerden çok talep geliyor... Öğretmenlerimiz ‘ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.