İkinci 500 Listesinde AOSB’den 11 firma

İstanbul Sanayi Odası’nın ‘‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Listesi’’nde, merkezi Adana olan ve Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan 11 firma yer aldı. Sanayi kuruluşlarının üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan listeye Adana genelinden giren sanayi kuruluşu sayısı ise toplam 14 oldu.

İSO İkinci 500 listesinde, AOSB’de faaliyet gösteren Oğuz Tekstil 7’nci, Pilyem Gıda 9’uncu, Omnia Nişasta 20’inci, Meltem Gıda 177’inci, Bakırlar Tekstil 211’nci, Zahit Alüminyum 222’’nci Oğuz Gıda 269’uncu, Tat Nişasta 280’nci, Ulusoy Tekstil 405’nci, Netafim Sulama Sistemleri 437’nci, Kimteks Tekstil ise 474’üncü sıra yer aldı.

Merkezi Adana dışında olup Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan Polisan Kimya Sanayi A.Ş. ise 43’üncü sırada İSO İkinci 500 listesinde yer almayı başardı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, İSO İkinci 500 listesine giren firma sayısının geçen yıla oranlaartmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

“İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan firmaları tebrik eden Sütcü, şunları kaydetti:

"İlk 500’ün ardından ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde de Bölgemizde üretim yapan firmalarımızı görmek bizleri gururlandırdı. Listeyi değerlendirdiğimizde, birçok firmamızın bir önceki yıla göre sıralamasını yükselttiğini, bir firmamızın da sıralamaya yeni girdiğini görüyoruz. Bu durum ülkemizin dışarıdan gördüğü tüm ekonomik saldırılara rağmen, üretimini ve gelişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Adana sanayisinin hacminin bu kadar artıyor olması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."

Başkan Sütcü, ülkesini seven Adana sanayicisinin her koşulda üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek, ülke ekonomisine katkı sağlamayısürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.