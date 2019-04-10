İki zalim lider seçimleri berabere bitirdi

İsrail medyasına yansıyan sonuçlara göre Başbakan Netanyahu’nun partisi Likud ile baş rakibi Gantz’ın Mavi ve Beyaz siyasi birliği İsrail parlamentosu Knesset’te 35’er koltukla başa baş bir sonuç elde ettiler.

Çekişme o boyutta oldu ki, Netanyahu rakibi Gantz’ın memleketi Rosh Ha’ayin’de kazanırken, Gantz ise Netanyahu’nun memleketi Caesarea’da galip geldi. Bununla birlikte Gantz, Netanyahu’nun memleketinde %52’ye %24 ile açık ara zafer alırken Netanyahu ise rakibinin memleketinde %34.8’e %33.9 ile kıl payı galip gelmeyi başardı.

Bu durum karşısında her iki barbar lider de zaferlerini ilan etti ve “zaferkonuşması” verdiler. Netanyahu’nun konuşmasına katılım sadece birkaç yüz kişide kaldı ve tanınmış İsrailli gazetecilerden Lahav Harkov, bu sebeple bir ara Netanyahu’nun konuşma yapmaktan vazgeçebileceğine dair düşüncesini bile paylaştı. Mamafih Netanyahu o az buçuk toplanmış İsraillilere hitapta bulundu lakin konuşmasını pek kısa tuttu.

Netanyahu “inanılmaz bir zafer” elde ettiğini geveledi, Trump tebrik etti

Netanyahu konuşmasında abartıya başvurarak diğer hemen herkesin hükümeti kurup başbakan olması için kendisini tavsiye ettiklerini söyledi. Halbuki bu sırada “tarihindeki en kötü seçim sonuçlarını” almış olan Labor Partisi lideri Avi Gabbay Gantz ile Netanyahu’nun değişmesini umduğunu açıklamıştı. Labor’dan milletvekili Shelly Yacimovich ise partisinin sonuçlarından gözleri yaşarıp, bu sonucun “Siyonist sol için kötü haber olduğunu” ifade etti.

Netanyahu’nun bir diğer abartısı ise, bu kadar dip dibe bir durum olmasına rağmen geceyi “inanılmaz bir zafer gecesi” ilan etmesi ve elde ettiğinin “neredeyse akıl almaz bir başarı” olduğunu söylemesiydi.

Netanyahu konuşmasında ayrıca, Yahudi olsun veya olmasın kendi hükümetinin tüm İsrail vatandaşları için iyi olacağını geveledi.

Terör devleti başbakanı Netanyahu devamla, önündeki dört yılda İsrail’i yükseklere çıkarmaya devam edeceğini, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapma fırsatı olduğunu belirtti.

Trump da Netanyahu’yu “büyük bir müttefik ve dost” olarak anıp seçimleri onun kazanmış göründüğünü ifade ederek tebrik etti.

Gantz ise diğer yanda ayrı bir telde çalmaktaydı. O da kendisince yaptığı zafer konuşmasında, “Herkesin başbakanı olacağım ve herkesi birleştirmek niyetindeyiz” ifadesini kullandı.

Ayrıca üç partinin ittifakından teşekkül eden Mavi ve Beyaz siyasi birliğinin lideri Benny Gantz da abartıya başvurup bugünün, kendisi ve partisi 1 milyondan fazla oy aldığı için tarihi bir gün olduğunu ilan etti ve tüm İsrail’in “Mavi ve Beyaz” olacağını ilan etti.

Seçimden birkaç not

Seçimlere katılımın ise %67.9 oranında kaldığı ilan edildi. Bir önceki seçimde ise %71.8’di. Bu oran, Türkiye’deki seçimlere katılım oranlarının çok uzağında yer alıyor.

Seçimlerde not etmeye şayan bulunan bir diğer husus ise, İsrail’in ilk kadın Dürzi milletvekilinin çıkmasıydı. Bunu başaran Gadeer Mreeh adlı bu kadının Knesset’e girdiğinin anlaşılmasının farklı İsrailliler tarafından kutlandığı görüldü.

Dikkat çekici bir diğer husus ise, seçimlere giden ve seçimler öncesi son hükümet olma özelliği teşkil eden hükümetin Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in liderliğinde Yeni Sağ Partisi’nin ağır hezimete uğrayarak rezil olmasıydı.

Bazı zalimler gitti yerlerine yeni zalimler geldi

Ayelet Shaked adalet bakanı olmadan evvel yaptığı “Annelerinin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler” açıklamasıyla Türkiye gündemine de oturmuş veRecep Tayyip Erdoğan’ın da doğrudan kendisine yönelttiği bir tepkisini dahi çekmişti.

Adalet bakanı olduktan sonra ise Shaked, 'İki devletli çözümün asla geçerli bir çözüm olmadığı', 'Tüm Filistinlilerin kendilerinin düşmanları olduğu', 'Batı Şeria’nın İsrail tarafından kesinlikle zapt edilebileceği', 'Türkiye’nin topraklarını da kapsayan alandaBir Kürt devleti kurulması gerektiği' gibi melunane açıklamalar yapmıştı. İyi İngilizce bilgisi olan Shaked, saatler süren pek çok Batılı ortamda yaptığı konuşmalarda da propaganda da bulunmuş, İsrail’de İslamofobi olmadığını ifade etmek pişkinliğini dahi sergilemişti.

Bununla birlikte mezkur iki şahıs ve yeni kurdukları parti meclise dahi giremeyip düşüş gösterseler de, ciddi yükseliş elde eden Gantz da seçim zamanı Filistinli sivilleri dahi öldürme propaganda, vaat ve reklamları yapmış, Gazze’yi “TaşDevrine” döndürmekten bahsetmişti.

Böylece seçim sonuçlarının gösterdiği bir diğer husus ise, İsrail’de bazı zalimler düşerken başka bazı zalimlerin yükseliş göstermesi oldu.