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Gündem İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı
Gündem

İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 14:41:00 - 2023-05-01 14:56:47
İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı

AK Parti milletvekili olarak 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ü muhalefetin ortak adayı yapma pazarlıklarına katıldığını itiraf ederek siyasi iki yüzlülüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Eskiden AK Parti ile MHP'ye oy verenler, 'Elim artık bunlara gitmiyor' diyor. O yüzden kapı kapı dolaşacağız. O umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil; o AK Parti, eski AK Parti değil" masalını okudu.

AK Parti'yi bölmek için DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan CHP'nin çatısı altında seçime giriyor.

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de destek verdiği Zillet'in cumhurbaşkanı adayı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için şehir şehir dolaşan Babacan Iğdır'da konuştu. 

"Eskiden AK Parti ile MHP'ye oy verenler, 'Elim artık bunlara gitmiyor' diyor. O yüzden kapı kapı dolaşacağız. O umutla oy verdiğiniz Erdoğan, eski Erdoğan değil; o AK Parti, eski AK Parti değil" şeklinde masal okuyan Babacan'ın siyasi iki yüzlülüğü akıllara geldi.

Kendi ağzıyla itiraf etmişti

Ali Babacan, AK Parti milletvekili olarak 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ü muhalefetin ortak adayı yapma pazarlıklarına katıldığını itiraf ederek siyasi iki yüzlülüğünü itiraf etmişti.

Gezi Kalkışması'nda da iki yüzlülük yaptı

Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, Gezi kalkışmasına ilişkin, "ABD’de polisin, elinde sopalar ve molotofkokteylleriyle, çevreye zarar vererek Beyaz Saray’a yürüyen eylemcilere sadece oturup seyrederek cevap vereceğini sanmıyorum." yorumunu yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Osman Kavala kararıyla ilgili de iki yüzlülük yaptı. 
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Boyuna posuna bakmayan "Babacan Hukukun alnına kapkara bir leke sürüldü. O lekeyi biz temizleyeceğiz. Adaletsizlik yaparak, hukuksuzluk yaparak devlet yönetilmez. Herkes aklını başına alsın." şeklinde tehditler savurdu.

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