İki yüzlü CHP'lilerin mitinginde rezillik! A Haber çalışanı sanıp DHA muhabirine saldırdılar

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CHP'lilerin iki yüzlülüğü, "Milletin Sesi" mitinginde yeniden gözler önüne serildi.

Her fırsatta "Basın özgürlüğü" narası atan CHP'liler A Haber çalışanı sandıkları DHA muhabirine saldırdı.

Saldırganlar, o anları görüntüleyen diğer gazetecilerin kameralarını da yumrukladı.

Twitter hesabından kamerasına saldırılan anı paylaşan gazeteci Emre Orman da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na "Maltepe'de görüntü aldığımız için bize saldıran bu kişiler kim?" diye sordu.