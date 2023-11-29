İki yüzlü BM'ye karşı haykırdı! 'Bu savaş değil İsrail'in katliamı'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Orta Doğu’daki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Maliki, Gazze Şeridi’nde verilen insani aranın ateşkese dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Bu bir savaş değil, bu kimsenin haklı gösteremeyeceği bir katliamdır. Buna bir son verilmelidir” dedi.

“Gazze'de hiç kimse güvende değil”

Gazze halkının evlerine geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini belirten el-Maliki, "15 binden fazla Filistinli İsrail tarafından öldürüldü. Bunların 10 binden fazlası kadın ve çocuk. İsrail tarafından öldürüldüler. Hayatlarını kaybetmediler, hayatları ellerinden alındı. Gazze'de hiç kimse güvende değil, ne çocuklar, ne doktorlar, ne insani yardım personeli, ne gazeteciler, ne de BM personeli. Modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla öldürüldüler” dedi.

Filistinlilerin korunmasının, bu suçlara ortak olan işgal güçleri tarafından sağlanamayacağını vurgulayan el-Maliki, "Her gün işlenen bu suçların tekrarlanmasını önlemek ve cezasızlığa son vermek için uluslararası korumaya ve uluslararası eyleme ihtiyacımız var. Halkımızın şu anda yaşadıkları, uluslararası toplumun koruma ve hesap verebilirlik sağlamadaki başarısızlığının sonucudur" dedi.

Gazze olmadan Filistin olmayacağının vurgulayan el-Maliki, İsrail'in BM kurumları, insan hakları ve insani yardım örgütleri de dahil olmak üzere dünya genelinde uluslararası hukukun üstünlüğünü savunanlara gözdağı vermeye çalıştığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Gazze olmadan Filistin olmaz"

İsrail’in kendine güvenlik arayışı içinde olmadığını belirten el-Maliki, "Eğer öyle olsaydı barışı seçerdi" ifadelerini kullandı. El-Maliki, "Gazze'nin ulusal tarihimizde çok özel bir yeri var. Bugün Gazze'nin adı dünyada pek çok kişi tarafından Filistin olarak telaffuz ediliyor. Bu isim silinemez. Halkımız oradan sökülüp atılamaz. Filistinliliği değiştirilemez. Gazze olmadan Filistin olmaz. Gazze kanar, Gazze acı çeker, Gazze ağrır ama Gazze yaşar ve Filistin yaşar. Özgür Filistin. Barışa giden tek yol budur” dedi.