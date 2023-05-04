İki yüzlü Ali Babacan Gaziantep'te rezil oldu

AK Parti milletvekili olarak 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ü muhalefetin ortak adayı yapma pazarlıklarına katıldığını itiraf ederek siyasi iki yüzlülüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'e gitti.

14 Mayıs'taki seçimlere CHP listeleriyle girecek kadar siyasi dip yapan Babacan kentte bir avuç kalabalığa konuştu.

Ali Babacan "Bu seçim bir referandumdur. Her iki pusulada da bir referandum var. 1 metre uzunluğunda pusulada olsa ülkeyi yönetme arzusunda olan 2 alternatif var" dedi.

Gezi Kalkışması'nda da iki yüzlülük yaptı

Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, Gezi kalkışmasına ilişkin, "ABD’de polisin, elinde sopalar ve molotofkokteylleriyle, çevreye zarar vererek Beyaz Saray’a yürüyen eylemcilere sadece oturup seyrederek cevap vereceğini sanmıyorum." yorumunu yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Osman Kavala kararıyla ilgili de iki yüzlülük yaptı.

Boyuna posuna bakmayan "Babacan Hukukun alnına kapkara bir leke sürüldü. O lekeyi biz temizleyeceğiz. Adaletsizlik yaparak, hukuksuzluk yaparak devlet yönetilmez. Herkes aklını başına alsın." şeklinde tehditler savurdu.

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